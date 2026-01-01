唐詩詠自爆拍劇被對手嫌棄 網民瘋估王浩信

由火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》請來唐詩詠做嘉賓，大談她的感情及工作。獲封「最佳女友」的好自言喜歡有幽默感的男生，相信自己的直覺：「如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢我都可能就會一齊。但我可能冇經過相處好耐，究竟佢嘅性格同我啱唔啱，總之我個feel，我感覺係有嗰樣嘢，我就會去囉，有啲戀愛腦。」
她提到有一次自己找不到男友，及後發現對方跟前度在一起，令好非常傷心。她說：「我記得我喺個公園度喊咗一晚囉，喊到朝頭早五點我記得。」並指當時有位製片助理跟她住在同一區，對方察覺到她情緒低落，於是陪伴她。她表示當時男友已經有一段時間沒回家，自己從未親眼目睹過男友與別人在一起，就算發現對方偷食都只是間接證據。她稱自己從不會哀求挽留對方，她又指如果陷入冷戰一段長時間，想清楚決定分手便分手。她表示自己現時沒有男生埋身，自言比較愛待在家中。她又覺得以前工作太長，令她失去平衡，現時會著重發展自己的興趣。
當她談及工作時，憶起昔日一位合作過的對手，她說：「我遇到啲好差對手，仲要演情侶！」她表示二人拍攝一場拖手戲，「拍完之後佢揈開我隻手，我嗰吓就……咦，發生咩事呢？嗰個男演員係拍之前同我講好多嘢⋯⋯」內容圍繞如何拍攝及投入角色，但她就覺得電視劇未至於需要這樣，「又未去到生死情節，但我唔知係咪我個答案令佢好嬲，所以喺拍攝過程，佢就……咁我就知『啊，佢嬲喇』。」
之後她詠決定在之後的拍攝中，除了拍攝的時間，不再跟對方有任何眼神接觸或交流。她稱因為對戲時，對方也不給反應，自己便以同樣方法對他。她說：「佢就係一個需要對戲嘅人嚟嘅，我話唔對喇，我照講返我嗰啲，耐咗之後佢就唔得囉，佢就點都要同我傾偈先至對到戲。」她更笑言這部作品做足功課，激發了她的鬥心，反而令她進步不少。雖然火火搞笑說出馬國明、王浩信及郭晉安的名字，但網民就估唐詩詠提及的作品是在《解決師》中合作的王浩信。
唐詩詠曾跟王浩信於《 不懂撒嬌的女人》及《解決師》中演情侶。早年接受雜誌訪問時為《解決師》宣傳，她她指王浩信的印象是很有氣場，更會問她有何諗法，令她感到害怕。她又形容王浩信是位性格演員，「嗰場戲個氣氛都怪怪地，佢好似好嬲我咁，我諗死啦，我又好似無整到佢個頭丫。」