唐詩詠自爆拍劇被對手嫌棄 網民瘋估王浩信

由火火、KB及梁釗峰主持的YouTube節目《巴打圍爐》請來唐詩詠做嘉賓，大談她的感情及工作。獲封「最佳女友」的好自言喜歡有幽默感的男生，相信自己的直覺：「如果咁啱係嗰個人，然後佢同我講咗嘅話呢，佢唔使做好多嘢我都可能就會一齊。但我可能冇經過相處好耐，究竟佢嘅性格同我啱唔啱，總之我個feel，我感覺係有嗰樣嘢，我就會去囉，有啲戀愛腦。」

她提到有一次自己找不到男友，及後發現對方跟前度在一起，令好非常傷心。她說：「我記得我喺個公園度喊咗一晚囉，喊到朝頭早五點我記得。」並指當時有位製片助理跟她住在同一區，對方察覺到她情緒低落，於是陪伴她。她表示當時男友已經有一段時間沒回家，自己從未親眼目睹過男友與別人在一起，就算發現對方偷食都只是間接證據。她稱自己從不會哀求挽留對方，她又指如果陷入冷戰一段長時間，想清楚決定分手便分手。她表示自己現時沒有男生埋身，自言比較愛待在家中。她又覺得以前工作太長，令她失去平衡，現時會著重發展自己的興趣。