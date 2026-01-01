港姐季軍鍾慧冰切除子官肌瘤報平安 昔日曾經歷過三度小產

79年港姐季軍鍾慧冰情路坎坷，她曾自爆三度小產，亦試過被丈夫背叛而選擇離婚，後來做單親媽媽獨力照顧女兒林靜莉。她於2016年曾患上「血管炎」，當時她身體右邊一度出現癱瘓的狀況，後來接受治療病情逐漸好轉，不過至今仍然未完全康復。
現年69歲的鍾慧冰今日（25日）在社交平台上載了一張身處醫院的照片，並且發文表示剛完成子宮切除手術，兼且透露最新身體狀況。
精神狀態不錯
從照片中可見鍾慧冰即使躺在病床上精神狀態仍然相當不錯，拍照期間更擺出勝利手勢，相當鬼馬！鍾慧冰寫上：「向知道與不知道的人都報個平安，手術非常順利，我已經成功地切除了那個不停成長的子官肌瘤、還有伴隨著的子官、輸卵管和卵巢。」她提到大姐明曾向她表示：「太遺憾了，咁咪以後都無得生啦？」當時她則幽默回答大姐明：「我話係肯定無，不過就算那些架撐全部響度，我都唔會生得出。」
鍾慧冰說手術後也需要一些時間靜養，待傷口痊愈後才可以重出江湖。她向觀眾交代如果「冰姐的花養人生」的節目未能如期出片，希望觀眾能夠體諒。最後她表示在住院期間經常聽到的一句說話就是「一定要保暖、不可以感冒」，祝福每一個人都身體健康。圈中好友余香凝和吳保錡亦有留言祝福她能夠盡快康復和保重身體。