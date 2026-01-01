港姐季軍鍾慧冰切除子官肌瘤報平安 昔日曾經歷過三度小產

79年港姐季軍鍾慧冰情路坎坷，她曾自爆三度小產，亦試過被丈夫背叛而選擇離婚，後來做單親媽媽獨力照顧女兒林靜莉。

79年港姐季軍鍾慧冰情路坎坷，她曾自爆三度小產，亦試過被丈夫背叛而選擇離婚，後來做單親媽媽獨力照顧女兒林靜莉。她於2016年曾患上「血管炎」，當時她身體右邊一度出現癱瘓的狀況，後來接受治療病情逐漸好轉，不過至今仍然未完全康復。

現年69歲的鍾慧冰今日（25日）在社交平台上載了一張身處醫院的照片，並且發文表示剛完成子宮切除手術，兼且透露最新身體狀況。