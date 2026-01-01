熱門搜尋:
出版：2026-Jan-25 17:00
更新：2026-Jan-25 19:30

張頴康離巢TVB孖老婆麥雅緻經營網上平台 患銀屑病不能根治

麥雅緻與張頴康育有三名子女。

麥雅緻與張頴康育有三名子女，麥雅緻今日（25日）早上帶同兩名子女出席於中環舉行的博愛慈善跑活動。她表示今日現場氣氛很好，也會和子女一起參加1公里不限時的親子跑。她表示並無特別備戰，因為她和強頴康一直以身教，也會製造機會讓子女多跑動，故相信子女都能應付。一向喜歡運動的張頴康多年來成功感染家人，堅持每星期最少要有3日運動時間。

麥雅緻今日（25日）早上帶同兩名子女出席於中環舉行的博愛慈善跑活動。

試過陪老公斷食

麥雅緻透露以前張頴康經常跑步，近年花了部分時間打高爾夫球，因此相對比以前少跑步。她表示：「他喜歡曬太陽，在春夏時期會在家附近跑810公里，我就通常跑23公里。」麥雅緻小學至初中時曾專注溜冰，近年發現原來對長大後的平衡感都很有用，她表示：「我之後滑雪或滾軸溜冰都比較易上手，女兒最近每星期都有訓練滾軸溜冰，希望她可以加入習訓。至於兩個兒子都喜歡球類運動，最近收到匹克球（Pickleball）的禮物，我們都會嘗試。二仔最近喜歡看有關槍的片，之後可能會讓他學氣槍、射擊或射箭。張頴康以前有教羽毛球，他亦曾訓練武術和彈床，現在仍可以做一些體操動作。」

張頴康早年患上銀屑病，近10年改用生物製劑後控制得很多，麥雅緻透露：「雖然不能根治，但皮膚面積已康復8成。他有段時間吃得很清淡，有時我亦會陪他斷食或16816小時不進食，8小時進食）。」張頴康早前離巢效力19年的TVB，兩夫妻現在有更多一起工作的機會。麥雅緻表示：「2026年我們希望可以嘗試不同範疇的工作，努力做好我們兩夫婦的網上平台。另外我亦想繼續學習，例如AI。」

 

