阮浩棕冇諗過似鄧兆尊艷福無邊 梁敏巧專注事業感情順其自然

梁敏巧今日（25日）參加在中環舉行的博愛慈善跑。她表示今日是「氣氛組」，志在帶動氣氛令大家跑得開心，故僅跑一公里賽事。她笑言過去一年很懶：「已經擺低曬做gym、做運動嘅嘢，但今年決定要重拾跑步和健身，又有做瑜伽和行山。」她又指一直嚴格控制飲食：「我一定要keep住，因為我天生係肥妹底，唔郁就一定要食得好清或者少，如果唔係就會好容易身型暴脹。」
在參與《女神配對計劃》後，梁敏巧人氣急升，被問到感情發展，她笑指要順期自然，她說：「女孩子30歲啱啱事業有啲起色，集中做嘢先，感情就順期自然。」至於新一年的計劃，她表示希望新一年可拍到有角色的劇，主持方面也可以有發展，在《東張西望》外，也有新節目可發揮，並有持續增值自己，為觀眾帶來好作品。
想似鄧兆尊咁有錢
阮浩棕則參與10公里慈善跑，以大約48分鐘完成賽事，他表示今次是個人最佳成績，對結果十分滿意。他又指要維持良好體態就要訂下目標，例如參加跑步賽事，他月初參與過另一個慈善跑，已為此練習了三、四周，但上星期工作太繁忙未及練習。他表示：「今次跑道超出預期，好多上斜、落斜，係一個具挑戰嘅賽事。」
阮浩棕日前參加渣馬後，被網民誤認為是鄧兆尊，成為網絡熱話，他表示：「被人見到係好開心嘅事，好坦白講，喺我哋呢一行，好多時做嘢都未必有人留意到， 但有一張相俾人哋留意到，雖然係認錯，都係開心嘅。」他又開玩笑指：「如果可以似鄧兆尊先生咁有錢、有貴氣、有福相都幾好！」但他則指未有想過要如鄧兆尊一樣艷福無邊，他：「我未有呢方面嘅諗法，而家過好自己生活、做好自己嘢先。」