阮浩棕冇諗過似鄧兆尊艷福無邊 梁敏巧專注事業感情順其自然

梁敏巧今日（25日）參加在中環舉行的博愛慈善跑。她表示今日是「氣氛組」，志在帶動氣氛令大家跑得開心，故僅跑一公里賽事。她笑言過去一年很懶：「已經擺低曬做gym、做運動嘅嘢，但今年決定要重拾跑步和健身，又有做瑜伽和行山。」她又指一直嚴格控制飲食：「我一定要keep住，因為我天生係肥妹底，唔郁就一定要食得好清或者少，如果唔係就會好容易身型暴脹。」

在參與《女神配對計劃》後，梁敏巧人氣急升，被問到感情發展，她笑指要順期自然，她說：「女孩子30歲啱啱事業有啲起色，集中做嘢先，感情就順期自然。」至於新一年的計劃，她表示希望新一年可拍到有角色的劇，主持方面也可以有發展，在《東張西望》外，也有新節目可發揮，並有持續增值自己，為觀眾帶來好作品。