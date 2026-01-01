全民造星6｜ViuTV新男團ZPOT出道 副隊長Dave回應渣男指控

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)冠亞季分別為Teller王偉俊、Hannz陳霆羲(原名Ian Hannz陳瑨羲)、Jacky Fan范卓賢，而在節目參賽者中選出的7人男團ZPOT今日正式出道，徐浩及花姐亦有現身。 ZPOT的7位成員分別有隊長Alvin Lai黎子琛、副隊長Dave黃日禧、Hannz陳霆羲、Bosco Kwan關曉隆、Gordon張肇維、Marcus林焯彥、Cow 周德誠(牛牛)，疑有黑歷史的三金未在成員名單之內。

ZPOT出道記者會在銅鑼灣時代廣場舉行，吸引大批粉絲到場，大會司儀強尼介紹7子登場，並跳唱組合出道歌《ZPOTLIGHT！》，台上亦播出MV片段，並公布完整MV安排明晚9時於網上首播，又落實ZPOT粉絲名稱為Light。

將會搞school tour 7子在台上透露發展動向，今年除會再推出其他新歌外，亦會以期間限定小組形式發展，更會有屬於ZPOT的團綜，當強尼指7子之後會搞school tour，全場小妹妹粉絲立即尖叫讚好。成員們參加《全民造星VI》建立出兄弟情，他們在會上公開互爆，一致認為最貪靚首推牛牛，而Gordon則是隊中最大食一位，他也直認一餐可以食兩、三個飯盒。之後，ZPOT接受傳媒訪問，原來Alvin隊長一職是由隊友投選出來，共得6票一致公認是隊長人選，Alvin笑言要幫隊友執手尾，問到最冇手尾，全員即望住Hannz。牛牛坦言在節目中被淘汰一度唔開心，表示是在總決賽後才知自己可以加入男團出道。今日，Marcus與Dave均以新髮型示人，Dave就網民批評他的中分頭，所以趁今次乘機轉髮型，結果獲讚看起來更年輕；另外，近日有網民爆Dave是位渣男，有女友卻搭上idG Bubbles成員Cindy，更有「食粉絲」之嫌，Dave對此全作否認，稱自己沒有拍拖，指網上的指控並非事實。

同季新團準備出道？ 今日，強尼在台上預告《全民造星VI》還有其他參賽者出道，活動後追問他是男團還是以個人姿態出道？強尼卻賣關子，但就表示好快發生，因為公司問他檔期才得知會有其他出道活動，認為一季有兩隊男團亦不出奇，因為《全民造星IV》已先後組成5隊女團。