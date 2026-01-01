何雁詩為獅子會慈善跑任愛心大使 推著囝囝Asher完成3公里賽事

何雁詩今日推著坐在BB車的兒子鄭讚廷(Asher)，出席《獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華》，她不但擔任活動的「愛心大使」，更參與3公里賽事，抵達現場時大受市民歡迎，紛紛上前找她詩打卡。
母子檔輕鬆完成賽事的何雁詩，完成賽事後獲得的獎牌，她開心能和囝囝一起落場，「原本Fred(丈夫鄭俊弦)想帶小朋友一齊參與，但他今天要做舞台劇未能出現，始終星期日想同小朋友出街玩，不想兩公婆也忙，最後決定帶Asher出來。Asher今日玩得開心，他對聲音好敏感，起步及返回場地時聽到好大聲音會有點驚；但剛才望著吐露港跑時不停笑，尤其見到有些跑手穿著吹氣馬仔衫更加開心。」
何雁詩表示，推著BB車跑步最初不慣有點吃力，但囝囝喜歡自己有點累亦是值得。「我保持一個安全速度，始終人很多，安全為上。這場3公里純粹是玩樂，又不是鬥快，BB車又有安全帶，相當安全，希望有日他懂得步行時一齊落場跑。好難得兩母子一齊攞獎牌，衝線時，他見到好多人，開始喊，一攞獎便很得意笑，摸住金牌又開心了。(Fred會妒忌無份？)無計，人生就是不公平。」
談到公開尋求如何宣傳新歌《在無人島上跳舞》，何雁詩說：「我不是大公司，很多事要自己解決，所以要廣納網民意見。今次更會跳舞，真的放了很多心血，2月3日會推出MV。」
《名媛望族》翻hit 黃智賢：再難此陣容拍劇
「獅子會推廣大使」黃智賢今日雖然喉嚨不適，仍照常出席《獅子會愛心慈善跑2026暨傷健共融嘉年華》活動，全力支持獅子會。他說：「自己作為獅子會的愛心推廣大使，有時間一定會出席，我答應做一年推廣大使，認識了他們之後發覺獅子會在過去這麼多年，在社會上做了很多慈善活動，會員出錢又出力，熱心又善心。在未來的一年都會經常和他們見面合作，希望將善心發揚開去。」他透露自己因為有點不適未斷尾，所以未有落場參與跑步。
提到有份主演劇集《名媛望族》深宵重播翻hit，黃智賢開心表示：「是，好多人問齊日輝(他戲中角色)是否成功追求爾嫣(陳玉蓮飾)，我現在要賣關子，原來當年很多人無睇過。好榮幸參與，好開心跟松哥(劉松仁)做對手戲，對上一套《潛行狙擊》已經很多謝他了。我想現在很難有這種組合，蓮妹當時都肯出來拍戲。」