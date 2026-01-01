薛家燕派馬年開運攻略 準備大封利賀安德尊好事近

薛家燕都以星級代言人身份，為德國卡爾牌廚具Carl Schmidt Sohn的AEON STYLE康怡店，介紹最新廚具產品。昨日(24日)家燕姐聯同大王安德尊到康怡，與一眾影迷、入廚愛好者見面，活動率先透露馬年「開運攻略」，提早祝大家馬到功成。 家燕姐向來是福星，她說最鍾意令大家開開心心，笑口常開。活動上，她與大王邊搞笑互動，大王笑指與家燕姐整個月未有見面，她聞言即說：「我就日日見到你，喺《流行都市》介紹啲好嘢呀嘛。我呢幾個星期好忙，又拍咗套西片，又去馬來西亞拍新年歌MV，首歌襯返馬年，所以叫《HORSEH》，跳舞嘅。」

兩人又分享健康入廚心得，少油少鹽的煮食策略，透過廚具協助，既能保留食材的美味，同時亦可以快速完成。家燕姐更即場示範爆炒牛柳粒，盡顯廚神身手，又鬼馬重演電影《食神》味公主台詞：「我從來未試過食咁好味嘅牛柳粒吖！」

之後兩人分享開運攻略，家燕姐說：「一家人一齊食餐好味嘅團年飯，同一餐好味嘅開年飯，個個都開懷大笑，豐衣足食，咁就年年都行大運啦」家燕姐與大王這對開心孖寶，當然要為現場觀眾派禮物，又於活動後大派限量版福袋，提早與大家過肥年。兩人於活動後受訪，家燕姐說：「我準備咗好大封利是，等咗大王幾年㗎啦，我聽聞佢今年同宋小姐好事近，我話晒都長輩，係咪要帶佢嚟同我拜年呀？」安德尊即笑住說：「你哋真係好得閒，成日講埋呢啲嘢。」

家燕姐透露，最近經常周圍飛，在外地享受不少美食，令身型愈來愈幸福：「Julian(孫仔)見我呢排肥咗，即刻開咗個群組，要我每日影低自己食咩，佢話學校教咗個新嘅飲食金字塔，要多菜少澱粉質，所以要睇吓嫲嫲每餐有冇合符健康飲食，幾有我心。」她表示自己都盡量奉行少油少鹽，但美食當前很難忍口。