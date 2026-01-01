BLACKPINK獲成龍祝福 第2場挑戰廣東話 Rosé食完雞蛋仔再嘆港式奶茶

K-POP女子天團BLACKPINK紅遍全球，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé相隔多年再次合體，前日(24日)起一連三天假啟德主場館舉行香港站的世界巡迴演唱會，成龍為BLACKPINK送上花藍，並寫上「Welcome to Hong Kong！Good Show！」Lisa拍下照片並在IG限時動態跟大家分享。

Jisoo曬廣東話：好幸福

BLACKPINK巡演香港站第二場於黃昏6時36分開場，同樣是座無虛席，四位成員一出場跳唱《Kill This Love》立即炒熱全場氣氛。第二場又是唱盡Blinks(BLACKPINK粉絲稱號)熟識的歌曲，令全場陷入瘋狂。Rosé為答謝香港粉絲，首場已用廣東話向大家打招呼：「大家好，我係Rosé！」來到第二天，Rosé不僅讚香港fans「世一」，又以純正發音講：「我好掛住你哋！」旁邊的Lisa就用粵語爆出一句：「你點呀？」接著輪到Jisoo大曬廣東話：「我愛你！today好幸福。」瞬間贏盡熱烈的歡呼聲。