娛樂
出版：2026-Jan-26 01:06
更新：2026-Jan-26 01:06

BLACKPINK獲成龍祝福 第2場挑戰廣東話 Rosé食完雞蛋仔再嘆港式奶茶

26e4ca28 54cd 4f93 8c95 1d96b7367449

Rosé手持「黑白淡奶」茶杯，在後台臨出場前試了一口茶記風味的港式奶茶。

K-POP女子天團BLACKPINK紅遍全球，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé相隔多年再次合體，前日(24日)起一連三天假啟德主場館舉行香港站的世界巡迴演唱會，成龍為BLACKPINK送上花藍，並寫上「Welcome to Hong Kong！Good Show！」Lisa拍下照片並在IG限時動態跟大家分享。

20fd5b81 ce72 43df 95d6 eb3865e97b62

BLACKPINK獲成龍送花祝福。

Jisoo曬廣東話：好幸福

BLACKPINK巡演香港站第二場於黃昏6時36分開場，同樣是座無虛席，四位成員一出場跳唱《Kill This Love》立即炒熱全場氣氛。第二場又是唱盡Blinks(BLACKPINK粉絲稱號)熟識的歌曲，令全場陷入瘋狂。Rosé為答謝香港粉絲，首場已用廣東話向大家打招呼：「大家好，我係Rosé！」來到第二天，Rosé不僅讚香港fans「世一」，又以純正發音講：「我好掛住你哋！」旁邊的Lisa就用粵語爆出一句：「你點呀？」接著輪到Jisoo大曬廣東話：「我愛你！today好幸福。」瞬間贏盡熱烈的歡呼聲。

另外，Rosé繼頭場品嚐街頭小食雞蛋仔之後，第二場她手持經典的「黑白淡奶」茶杯，在後台臨出場前試了一口茶記風味的港式奶茶，再次擺出瞪大眼的可愛表情，非常可愛。演唱會約晚9時結束，散場時全場開燈，地下全是啤酒罐、紙杯及垃圾。

5d7a65e0 f389 41d1 b08a e40b409d3a0c 1367b4b9 6db2 4cdd 9f6e e7c64c641ff5 53cf7d0c 57b6 4ffa becb efa7146a0d0e 4bd0afd3 d222 4784 8927 64fd378a21fd

