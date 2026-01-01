三金趁ZPOT出道澄清黑歷史傳聞 無緣入男團：緣份嚟嘅啫

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)總決賽已在1月4日舉行，冠亞季分別為Teller王偉俊、Hannz陳霆羲(原名Ian Hannz陳瑨羲)、Jacky Fan范卓賢，而在今季參賽者中選出的7人男團ZPOT昨日(1月25日)已正式出道，成員分別有隊長Alvin Lai黎子琛、副隊長Dave黃日禧、Hannz陳霆羲、Bosco Kwan 關曉隆、Gordon張肇維、Marcus林焯彥、Cow 周德誠(牛牛)，一度被視為大熱之一的三金(榮柏鑫)未能成為ZPOT其中一員，又一次令人大跌眼鏡。

三金自躋身《全民造星VI》的99強已備受注目，獲得花姐及外界一致看好，點知節目後期，觀眾發現三金忽然失寵，而且更被淘汰，無法殺入10強及未能成為「第11人」。有關三金的種種揣測近月來在網上流傳，有網民更言之鑿鑿稱三金因有黑歷史才令ViuTv打退堂鼓云云。

昨日傍晚，身在韓國的三金於社交網開live，是他參加《全民造星VI》後首次開直播，見他一邊醫肚一邊回應黑歷史傳聞，三金坦言就謠言不斷發酵，決定開腔澄清：「話我有案底、有前科，同埋打緊官司、上台前服用違禁藥物，仲有話我借錢唔還嗰啲，其實我本身係諗住唔回應嘅，因為全部都唔係事實。」他之前還以為「唔回應就最好嘅回應」，亦想等觀眾自己作判斷，點知愈來愈多人討論，所以覺得都要向大家澄清。

鍾意Ian Hannz

至於無緣加入男團ZPOT，三金表示：「冇嘅，我覺得呢啲都係緣份嚟嘅啫…我哋私底下都係friend呀！」三金在片中特別提到感情要好的Hannz，更sweet爆講：「我都鍾意Ian Hannz啊！hehe~」三金今次飛韓國是與家人旅行，順道於當地上跳舞堂，他相信還有機會見fans，承諾會多拍vlog、唱歌、跳舞、學寫歌等，今後會自我增值向目標進發。