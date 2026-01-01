草蜢4月紅館演唱會連開6場 預告GenZ專屬歌單潮玩Cantopop跳唱

草蜢日前才剛剛完成上一個演唱會世界巡演，馬不停蹄，立即展開成軍40周年全新企劃，並以今年4月紅館演唱會揭開序幕。早前他們一身華麗造型拍攝演唱會海報，蔡一智（阿智）說：「記得上次影演唱會海報係2022年，眨吓眼上一個演唱會做咗幾年，今日我哋又再靚靚仔仔影全新演唱會海報，時間真係過得好快。」

香港殿堂級跳唱天團草蜢出道逾40年，將於今年4月28日至5月3日，假紅磡香港體育館舉行一連6場「中銀信用卡呈獻Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026」，門票分別為港幣HK$1280、HK$780、HK$580。演唱會型爆海報今日率先曝光，草蜢預告有驚喜，除了追隨逾40年的「元老粉」盡享回憶殺，更為GenZ「嫩粉」特設專屬歌單，總之全場all in跳到盡！

海報拍攝班底陣容強勁

蘇志威（蘇老闆）說：「今日見我哋著到咁閃咁靚，就知道我哋嚟緊4月演唱會有幾咁靚。」阿智揚言影海報只是「頭盤」，正式開騷的服飾和舞台布置將靚多十倍。蔡一傑（傑仔）說：「我哋由早上開始，拍咗接近七個小時。我噚晚敷咗幾個mask先至瞓，確保今日好fresh。」三子狀態大勇，不停攞甫士、換靚衫，一絲不苟。

海報拍攝班底陣容強勁，創作總監朱祖兒、攝影師Sam Wong和化妝師Eunice Wong等都與草蜢合作無間，朱祖兒更是由草蜢第四張唱片開始合作，接近30年，一手包辦他們的唱片和演唱會海報。阿智說：「我哋呢個組合好多年，好有默契。今次最難係我哋三個分開拍攝，互相唔知道對方嘅動作，要估對方做咩動作。」打頭陣的傑仔說：「我要考慮埋佢兩個會點做，手勢動作幅度唔可以遮到佢哋，要靠想像力。」合作了逾40年，草蜢默契不容置疑。