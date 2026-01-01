BLACKPINK香港演唱會丨甘比大曬Jisoo合照 港姐王卓淇被甩飛質疑友人炒黃牛

K-POP女子天團BLACKPINK紅遍全球，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé 日前襲港，並假啟德主場館舉行一連三場的香港站世巡，成為全城熱話，更吸引不少圈中名人明星入場，除影后張曼玉、陳凱琳、陳曉華、陳瀅外，富商劉鑾雄太太劉陳凱韻（甘比）亦有現身捧場，更在社交網大曬與Jisoo的合照，大量網民表示羨慕，甘比寫道：「十分漂亮及可愛的女生Jisoo， welcome back.」

賺4萬至8萬

不過有人歡喜，另一邊廂亦有人失望，34歲前港姐亞軍王卓淇（Erin）自約滿TVB離巢後，便到內地發展兼轉型做KOL。日前，她就拍片自爆買BLACKPINK演唱會門票，慘被甩飛。王卓淇以「香港演唱會亂象」為題，透露早兩個月前已識人買BLACKPINK演唱會門票，對方聲稱有認識的人「包有票」，王卓淇亦立即付款，但到開騷前三天，對放卻退款不願提供門票，王卓淇無奈指：「我被浪費了時間，失去看演唱會的機會，失望」，她更估計對方反口，是將門票拿去炒賣得更高的價錢，王卓淇表示：「應該可以賺到4萬至8萬。」



王卓淇表示黃牛當道，更有不少學生因為演唱會飛被詐騙，她不禁大呻香港睇演唱會非實名制：「唔知幾時可以整治吓，令真心想睇演唱會嘅人可以睇到呢。」



