尋秦記｜鄧一君現身謝票掀回憶殺 網民拎陳年照索簽名

《尋秦記》電影版上映至今已經喺香港斬獲逾8000萬票房，大部份劇集角色都搵返原本電視版嘅演員歸位演繹，就連離開幕前多年的鄧一君，都為電影版客串，再次飾演當年嘅富商李小超一角。 日前有網民觀賞《尋秦記》電影謝票場，意外得到鄧一君出席，直言是全場亮點，「估唔到佢真係會出嚟謝票😭勁開心合到照仲拎到簽名」。網民用來索取簽名的，為多年前鄧一君同古天樂合照，二人都處於顏值高峰，靚仔到呢。

唔少網民都回憶起鄧一君多套有份參演嘅電視劇，包括《美味天王》、《烈火雄心》等，亦有人留言話「鄧一君代表作絕對係教育電視！！！真係老是常出現！」。的確鄧一君曾經是港台教育電視常見演員，9歲開始已經參與演出，到1994年更被邀請成為《記得…香蕉成熟時》男主角楊醒波少年版，並憑該片獲提名香港電影金像獎最佳新演員。後來鄧一君加入TVB，拍過《五個醒覺的少年》等劇集，並於《烈火雄心》演古天樂智障弟弟劉海寶。2004年嘅《情迷黑森林》成為鄧一君最後一套TVB劇集，後來佢轉行從事保險行業。

「古天樂叫到一定幫手」 古天樂同鄧一君戲外同樣係好朋友，2019年鄧一君喺油麻地開車仔麵店，古天樂百忙中都抽空落去鋪頭試食俾意見。不過鄧一君經營的食店最終因為疫情等因素結業，最終蝕了約2百萬。而古天樂開拍《尋秦記》電影時邀請鄧一君客串，令鄧一君過足戲癮，更保證古天樂叫到一定幫手。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈