梁朝偉現身巴黎大師班有講有笑 自爆靠一本書克服社交恐懼症

63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站去到法國巴黎。梁朝偉除出席電影首映之外，更現身公開售票的大師班接受訪問，面對陌生主持及幾百名歌迷，梁朝偉全程不斷有講有笑，同曾承認有社交恐懼症的影帝感覺截然不同。

梁朝偉一到大師班便友善地與外國影迷們揮手，當中唔少影迷手執《無間道》及《花樣年華》影碟入場支持。上到台後，佢先同在場人士打招呼，然後接受主持Axel Cadieux訪問，期間有講有笑，並認真地答每一條問題。去到與現場觀眾互動環節時，梁朝偉表示自己怕人多場面，所以好驚舞台劇，寧願匿喺角色後面。

鼓勵影迷走出舒適圈 有女影迷問佢點樣踏出舒適圈去參加呢啲活動時，梁朝偉就話佢喺一本書睇到一個句子，就係「走出舒適圈生活會不一樣」。之後朝偉表示回答《花樣年華》（In the Mood For Love）係對佢有特殊意義的王家衛電影。

最後，梁朝偉分享拍攝新戲前睇了三本啓發佢的書，分別為《The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life》、《Planta Sapiens: Unmasking Plant Intelligence》及《Ways of Being》。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈