熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-26 22:00
更新：2026-Jan-26 22:00

Dear Jane MOSTown舉行簽唱會 將赴英美加巡唱望把作品帶到世界

分享：
大相 MOSTown 新港城中心x Dearest Dear Jane Live blu ray簽唱會

Dear Jane MOSTown舉行簽唱會 將赴英美加巡唱望把作品帶到世界

adblk4

Dear JaneMOSTown 新港城中心，出席《MOSTown x Dearest Dear Jane Live Blu-ray 簽唱會》。在這20年來，Dear Jane舉辦過兩次簽唱會，兩次都在新港城中心舉行，回憶感濃厚，吸引數百位歌迷到場支持，場面熱鬧。

活動中，4位成員回顧了去年於紅館舉行的四場演唱會，對於全場觀眾的熱情鼓舞，仍然歷歷在目。他們分享這次演出中，觀眾的全情投入，讓人倍感振奮。而這次推出的Blu-ray，收錄了現場43首作品，完美呈現他們的音樂旅程。

主音黃天翱(Tim)在活動中，引用自己歌曲《浮床》的歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」，向fans表達20年來感謝之情。他隨後還對妻子楊洛婷(Rabeea)深情告白，感謝她在演唱會期間為家庭的辛苦付出，「多謝老婆在演唱會時辛苦獨力照顧仔女，讓我專心演出。」他的甜蜜告白，引起現場粉絲尖叫。

adblk5

黃天翱（Tim）引用其歌曲《浮床》的歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」，感謝粉絲20年來不離不棄的支持。 2 伍漢邦（Jackal）透露：「我們很有信心一起玩多20年，亦希望將我們的音樂帶到世界各地、送給一直支持我們的粉絲，並會創作更多有火花的音樂作品。」 1 而黎俊華（Nice）亦都對此表示：「我們現正密鑼緊鼓加緊練習，務求以最佳狀態與歌迷見面。」 3

主音結他手翁厚樑(Howie)，分享了演唱會上的一個傳統環節，讓大家忍俊不禁。他提到樂隊成員之間的「交換樂器」環節，讓演出變得更加有趣，特別是黎俊華(Nice)與伍漢邦(Jackal)同時打鼓合奏《友情歲月》時，Jackal就唱《草戒指》兼跳舞，而Tim又突襲坐上打鼓位，我就彈貝斯，大家都玩得很開心！」

對於未來計劃，Dear Jane將於今年3月展開美國、加拿大、新加坡、馬來西亞及英國的巡演。Jackal透露，樂隊成員非常自信能一起再創20年音樂旅程，希望將作品帶到世界各地，並創作更多具有火花的音樂。Nice也表示，現正在全力練習，務求以最佳狀態與歌迷見面。

adblk6

簽唱會上，Dear Jane除了演唱其廣受歡迎的歌曲外，還與歌迷開心互動，進行揮春遊戲，以接力方式寫下新年祝福，考驗彼此的默契，笑料百出，現場氣氛歡快。樂隊當然不忘祝福歌迷，提前拜早年，祝願大家在新的一年中身體健康，馬年行大運！

是次活動亦是樂隊今年的首個粉絲見面活動，吸引數百位歌迷到場支持，場面熱鬧。 4

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務