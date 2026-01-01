Dear Jane MOSTown舉行簽唱會 將赴英美加巡唱望把作品帶到世界

Dear Jane於MOSTown 新港城中心，出席《MOSTown x Dearest Dear Jane Live Blu-ray 簽唱會》。在這20年來，Dear Jane舉辦過兩次簽唱會，兩次都在新港城中心舉行，回憶感濃厚，吸引數百位歌迷到場支持，場面熱鬧。

活動中，4位成員回顧了去年於紅館舉行的四場演唱會，對於全場觀眾的熱情鼓舞，仍然歷歷在目。他們分享這次演出中，觀眾的全情投入，讓人倍感振奮。而這次推出的Blu-ray，收錄了現場43首作品，完美呈現他們的音樂旅程。

主音黃天翱(Tim)在活動中，引用自己歌曲《浮床》的歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」，向fans表達20年來感謝之情。他隨後還對妻子楊洛婷(Rabeea)深情告白，感謝她在演唱會期間為家庭的辛苦付出，「多謝老婆在演唱會時辛苦獨力照顧仔女，讓我專心演出。」他的甜蜜告白，引起現場粉絲尖叫。