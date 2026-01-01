車銀優涉逃稅｜澄清服兵役不是為了避風頭 沉默4日首回應

韓國男星車銀優近日捲入逃稅爭議，被國稅廳要求補繳超過200億韓圜（約1億港元）稅款。目前正在服兵役的他沉默4天後，昨日（1月26日）透過IG發表長文，首度親自回應事件，強調入伍並非為了逃避爭議，未來也將誠實配合所有稅務程序。
被追討超過200億韓圜
車銀優表示，去年入伍時間已到無法再延後，因此是在稅務調查尚未結束的情況下依法入伍，並非刻意選擇軍中身分來迴避風波。他坦言此次事件源於自身不足，造成外界誤解，對因此讓大眾失望與擔憂深感歉意。
綜合韓媒報道，車銀優去年因涉嫌逃稅，接受首爾地方國稅廳高強度稅務調查。調查指出，車銀優與所屬經紀公司Fantagio之間，另有一間由其母親成立的A公司介入收入分配。國稅廳認定，A公司未實際提供演藝相關服務，屬於「紙上公司」，疑似藉此將原本適用最高約45％的個人所得稅，轉為低於20％的法人稅率，以達節稅效果，因此通知追繳大筆稅款。
車銀優在聲明中表示，未來將誠實、積極配合後續稅務相關程序，並虛心接受相關機關最終判斷，承擔應負的責任。他也提到，11年來能站上今日位置，全靠粉絲與夥伴的支持，卻因自身問題讓大家承受傷害，內心感到難以言喻的愧疚。
最後，車銀優承諾將以更嚴格的標準檢視自己，帶著更沉重的責任感生活，再次向大眾致上最誠摯的歉意。
