車銀優涉逃稅｜澄清服兵役不是為了避風頭 沉默4日首回應

韓國男星車銀優近日捲入逃稅爭議，被國稅廳要求補繳超過200億韓圜（約1億港元）稅款。目前正在服兵役的他沉默4天後，昨日（1月26日）透過IG發表長文，首度親自回應事件，強調入伍並非為了逃避爭議，未來也將誠實配合所有稅務程序。

被追討超過200億韓圜

車銀優表示，去年入伍時間已到無法再延後，因此是在稅務調查尚未結束的情況下依法入伍，並非刻意選擇軍中身分來迴避風波。他坦言此次事件源於自身不足，造成外界誤解，對因此讓大眾失望與擔憂深感歉意。