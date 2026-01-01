新男團ZPOT平均年齡不足21歲 成團僅三星期火速推出首支MV《ZPOTLIGHT！》

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)誕生的全新男團 ZPOT，昨日(25日)舉行出道發布會後，今晚即火速推出首支MV《ZPOTLIGHT！》，展現超高效能與滿滿活力。ZPOT由7位平均年齡不足21歲的成員組成，包括隊長Alvin Lai黎子琛、副隊長Dave黃日禧、Bosco Kwan關曉隆、Cow周德誠(牛牛)，Gordon張肇維、Hannz陳霆羲、Marcus林焯彥，他們在MV中盡顯青春氣息、動感活力與開心正能量，標誌著屬於Z世代的追光之旅正式開始。

解構MV 內容 ZPOT的首支團歌命名為《ZPOTLIGHT！》，隊長Alvin解釋歌名概念別具心思，說：「《ZPOTLIGHT！》象徵7位原本散落各處的獨特光芒，經過《全民造星VI》的洗禮後，匯聚成一道耀眼的光束，並能夠成為被燈光追逐，在台上發光發亮。而Z代表團隊屬於Gen Z。」

MV內容方面，Bosco分享是以呈現追夢過程及汗水與歡笑交織，並說：「MV內容講述我停7位相遇、並一同尋找Spotlight的過程，因此片中會在街頭奔跑、在天台跳舞等畫面。更重要是希望MV能向觀眾傳遞青春、活力及勇敢追夢的積極訊息。」由接到成團通知，至完成錄音、排舞、拍攝和推出MV，ZPOT僅用了短短三星期時間。問及如何迅速培養「團魂」，被公認為隊內最「I」的Cow表示，自己的性格恰好發揮了緩衝作用：「我會察覺到他們細緻的情緒、安慰他們，他們也容許我有時安靜一點。」而被選為最「E」的Hannz則是團隊的活力來源。

難忘跑斜路 面對緊湊的準備過程，ZPOT各人全力以赴，舞蹈基礎相對較弱的Dave坦言壓力雖大，但在兄弟們的陪伴與支持下變得輕鬆，他努力克服困難，最終在MV拍攝中順利跟上團隊節奏。擁有Parkour運動員背景的Marcus，在MV中特別被加插了側手翻鏡頭，但他笑言在緊湊的拍攝下最終打翻打到嘔，Marcus說：「當日拍攝時間緊湊，記得在停車場一場，剛食完飯，但為了捕捉最佳鏡頭，我需要不停翻，最後終於忍不住要到垃圾袋釋放了負擔。哈哈！」7位出道首次拍攝MV，問到眾人最難忘一幕，異口同聲表示的是跑斜路一幕，Gordon道：「沒想到除了跑步，還要兼顧表情管理。就算跑得很累，也要保持靚仔，原來很有技巧，花了不少時間拍攝。」

至於ZPOT未來的發展方向與歌路，Hannz透露，今後除了團體作品，也會推出不同的小組限定組合，風格將涵蓋型格、可愛等，務求展現每位成員的獨特個性與魅力。團綜計畫亦在籌備中，成員們興致勃勃地分享想法。Bosco最想拍攝水上樂園主題；Cow偏好休閒旅行；Marcus希望是能大量出汗的運動型活動；Hannz則提議一起旅行兼體驗不同暑期工。至於最不想面對的環節，Alvin強烈表示不想玩屎，而Dave和Gordon則同樣對昆蟲感到害怕，未來的團綜內容看來充滿挑戰與笑點。