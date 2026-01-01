烈愛對決CP爆紅兩個月 Hudson Williams孖Connor Storrie冬奧傳聖火

2026年冬季奧林匹克運動會(Olympic Winter Games Milano Cortina 2026)將於2月6日在意大利的米蘭、科爾蒂納丹佩佐開鑼。
米蘭科爾蒂納冬季奧運會傳聖火任務正繼續展開，全球大熱BL劇《烈愛對決》(Heated Rivalry)兩位主角Hudson Williams和Connor Storrie，昨日現身意大利北部，為2026年米蘭和科爾蒂納冬奧擔任火炬手，兩位紅人在當地引起哄動，傳送聖火沿路引來大批支持者歡呼吶喊，場面熱鬧。
朴成訓@ENHYPEN接力
《烈愛對決》劇情描述兩位主角是世界最優秀的冰上曲棍球運動員，既是冰場上的競爭對手，私底下卻隱藏著一段秘密戀情，該劇自去年底首播後大受歡迎，帶旺兩位男主角Hudson Williams和Connor Storrie極速爆紅。《烈愛對決》贏盡口碑及深得劇迷歡心，將會於2月1日在意大利HBO Max平台首播，早前官方已宣布開拍第2季，而兩位主角為本月中舉行的第83屆金球獎頒獎典禮站台任頒獎嘉賓，之後又獲邀出席男裝周吃香時尚界，如今更參與世界性運動盛事，兩人可謂無處不在，更在走紅短短兩個月內亮相金球獎、男裝周及傳聖火。
另外，K-POP男團ENHYPEN成員朴成訓，將擔任米蘭科爾蒂納冬季奧運會的火炬手，曾是花樣滑冰運動員的朴成訓預計2月6日會在意大利米蘭參與傳聖火，對於詳細的路線規劃與活動安排，其事務所表示：「將進一步確認細節。」