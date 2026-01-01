烈愛對決CP爆紅兩個月 Hudson Williams孖Connor Storrie冬奧傳聖火

朴成訓@ ENHYPEN 接力

《烈愛對決》劇情描述兩位主角是世界最優秀的冰上曲棍球運動員，既是冰場上的競爭對手，私底下卻隱藏著一段秘密戀情，該劇自去年底首播後大受歡迎，帶旺兩位男主角Hudson Williams和Connor Storrie極速爆紅。《烈愛對決》贏盡口碑及深得劇迷歡心，將會於2月1日在意大利HBO Max平台首播，早前官方已宣布開拍第2季，而兩位主角為本月中舉行的第83屆金球獎頒獎典禮站台任頒獎嘉賓，之後又獲邀出席男裝周吃香時尚界，如今更參與世界性運動盛事，兩人可謂無處不在，更在走紅短短兩個月內亮相金球獎、男裝周及傳聖火。