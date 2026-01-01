碧咸老婆Victoria授勳家人出席撐場 大仔Brooklyn與Nicola續缺席

自從碧咸大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭球星碧咸夫婦賁大仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」與父母正式決裂。

身為老豆的碧咸，上周在Brooklyn發文後接受財經媒體CNBC訪問，未有直接回應大仔Brooklyn同父母決裂一事，但就訪問中提及小朋友會犯錯，而且可以犯錯，子女先會從中學習。碧咸仲表示自己以這個方式教仔女，有時係甚至要令子女撞板，暗示得相當明顯。