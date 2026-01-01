熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-27 17:00
更新：2026-Jan-27 20:30

ZPOT隊長Alvin黎子琛童年脹爆 同《全民造星VI》季軍Jacky Fan都係肥仔潛力股

分享：
09

ZPOT隊長Alvin黎子琛童年脹爆 同《全民造星VI》季軍Jacky Fan都係肥仔潛力股

adblk4

ViuTV選秀節目《全民造星VI(全民造星6)冠亞季分別為Teller王偉俊、Hannz陳霆羲(原名Ian Hannz陳瑨羲)Jacky Fan范卓賢，而今季節目亦誕生平均年齡不足21歲的全新男團ZPOT，而7位成員包括隊長Alvin Lai黎子琛、副隊長Dave黃日禧、Bosco Kwan關曉隆、Cow周德誠(牛牛)Gordon張肇維、Hannz陳霆羲、Marcus林焯彥，出道歌MVZPOTLIGHT！》昨晚已經首播。

F51f404a 2fe9 447e 85f5 8f25a2c78b9a 4b4b205b ed61 4ec4 b415 2cadfcec5b21 8fa8d0d7 ed99 4016 8617 cfa2d3bebfc3 5b0e414b 67ff 479d b709 d19d6efc4aaa

網民Threads討論

ZPOT隊長Alvin Lai年僅18歲，在《全民造星VI》殺入20強表現亮眼，如今出道還在團中擔當重要角色。年紀輕輕的Alvin能歌擅舞，原來他兒時是個大肥仔，早前已有網民在Threadspo討論，指他與同季的Jacky Fan均屬「潛力股」。見Alvin公開的圓碌碌童年照，雖然跟現時實在判若兩人，但凸住肚腩仔面對鏡頭仍一臉招積，細細個已培養出滿滿表演慾。

adblk5

916d1295 6836 4892 89c1 a1d80a1df8bf 1b7f7824 c43e 4431 8be4 0909dbaa8afe C933cbb5 2e18 48a8 a3c1 b9d95cce8252 40d02f9f d246 48eb a41d a1f1c2b189e7 A40e14ff a5f4 4f73 9459 8072f67b6d43

獲國際品牌青睞

至於以獨立歌手發展的Jacky Fan，自獲得《全民造星VI》季軍後，近期即獲國際品牌青睞，分別出席DiorBurberry活動，與TellerHannz齊齊型爆登場。對於有網民考古翻出他的脹爆舊片及照片，Jacky Fan回應自己於2018年參加歌唱比賽的肥仔片段，他自己也不禁回應：「冷靜希望大家靜靜地考古 我自己碌過見到嚇親呀！」更有網民形容他是第二個姜濤。

B0a945e0 a713 488d a5c3 5abfe1a07e56 84cdbd54 8fd9 485c 9a37 2861e411f5b7 Ed063664 16d6 469b a572 805e48e7a964 Dad016ee cf09 4afa ae6f 2bce16f09149 408972ce 6b34 4bf3 82dc cb425591117b 55698940 1c43 4a2e ab64 bd5ce472ef94 Cad42ba2 862f 45f1 a5cc 80cc7ea7e37d

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務