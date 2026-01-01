ZPOT隊長Alvin黎子琛童年脹爆 同《全民造星VI》季軍Jacky Fan都係肥仔潛力股

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)冠亞季分別為Teller王偉俊、Hannz陳霆羲(原名Ian Hannz陳瑨羲)、Jacky Fan范卓賢，而今季節目亦誕生平均年齡不足21歲的全新男團ZPOT，而7位成員包括隊長Alvin Lai黎子琛、副隊長Dave黃日禧、Bosco Kwan關曉隆、Cow周德誠(牛牛)，Gordon張肇維、Hannz陳霆羲、Marcus林焯彥，出道歌MV《ZPOTLIGHT！》昨晚已經首播。

網民 Threads 討論 ZPOT隊長Alvin Lai年僅18歲，在《全民造星VI》殺入20強表現亮眼，如今出道還在團中擔當重要角色。年紀輕輕的Alvin能歌擅舞，原來他兒時是個大肥仔，早前已有網民在Threads出po討論，指他與同季的Jacky Fan均屬「潛力股」。見Alvin公開的圓碌碌童年照，雖然跟現時實在判若兩人，但凸住肚腩仔面對鏡頭仍一臉招積，細細個已培養出滿滿表演慾。

獲國際品牌青睞 至於以獨立歌手發展的Jacky Fan，自獲得《全民造星VI》季軍後，近期即獲國際品牌青睞，分別出席Dior及Burberry活動，與Teller、Hannz齊齊型爆登場。對於有網民考古翻出他的脹爆舊片及照片，Jacky Fan回應自己於2018年參加歌唱比賽的肥仔片段，他自己也不禁回應：「冷靜… 希望大家靜靜地考古 我自己碌過見到嚇親呀！」更有網民形容他是第二個姜濤。