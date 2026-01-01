愛‧回家｜食屎陳師奶回歸 同根叔大玩運功療傷

《愛‧回家之開心速遞》飾演「食屎陳師奶」的87歲特約演員孫慧蓮自去年11月過檔ViuTV及HoyTV之後，昨日（26日）終於回歸劇組。在「陳師奶」離開期間，劇組安排「陳法拉」袁潔儀出現，劇中她扮演陳師奶老公的細妹，經常叫大佬「肥佬陳」黃志榮離婚。有網民見到「陳師奶」回歸之後大感開心，甚至有網民表示收到家人致電報喜指在電視上見到「陳師奶」回家。

孫慧蓮去年在ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》飾演「HR」陳子豐的媽媽，相隔一個月，孫慧蓮又再HoyTV劇集《我愛九龍城》，這次更與「肥佬陳」同框，劇情講述陳家樂而代亡父追回爛數，孫慧蓮是債仔之一，角色一樣叫「陳師奶」。