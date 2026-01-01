熱門搜尋:
出版：2026-Jan-27 15:00
更新：2026-Jan-27 15:00

愛‧回家｜食屎陳師奶回歸 同根叔大玩運功療傷

食屎陳師奶終於回歸！

《愛‧回家之開心速遞》飾演「食屎陳師奶」的87歲特約演員孫慧蓮自去年11月過檔ViuTV及HoyTV之後，昨日（26日）終於回歸劇組。在「陳師奶」離開期間，劇組安排「陳法拉」袁潔儀出現，劇中她扮演陳師奶老公的細妹，經常叫大佬「肥佬陳」黃志榮離婚。有網民見到「陳師奶」回歸之後大感開心，甚至有網民表示收到家人致電報喜指在電視上見到「陳師奶」回家。

孫慧蓮去年在ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》飾演「HR」陳子豐的媽媽，相隔一個月，孫慧蓮又再HoyTV劇集《我愛九龍城》，這次更與「肥佬陳」同框，劇情講述陳家樂而代亡父追回爛數，孫慧蓮是債仔之一，角色一樣叫「陳師奶」。

528415320 10161889242879639 4842319951827086762 n NPE3TVX9cI2z9QnEvU3Iz5 mdAij81C27VHA u1RwPo

昨日(27日）播出的一集，劇情描述「陳法拉」走入熊家並灌醉了「根叔」劉丹，之後便不停摷根叔跟陳師奶的結晶。由於根叔被灌飲假酒，於是陳師奶與根叔在房中運功療傷。根叔醒返之後，「陳法拉」嚷着要大佬跟陳師奶離婚，此時陳師奶就以她因為不滿「陳法拉」所以搬到大灣區居住，所以有一段時間沒有出現，又大讚大灣區生活很好，叫陳生一齊到大灣區。其後陳師奶不滿「陳法拉」又再離家，最後畫面傳來陳師奶一句「I'll be back」作為伏線，示意陳師奶會繼續出現。

螢幕截圖 2026 01 27 下午12.48.46 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.50.19 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.53.24 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.50.50 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.49.32 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.55.08 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.52.45 螢幕截圖 2026 01 27 下午12.49.09

