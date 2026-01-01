陳健安4小時簽唱會簽逾三百專輯 開心搞演唱會成功幫歌迷出pool

陳健安（安仔）日前發行個人專輯《時間感【遲】》並到將軍澳舉辦簽唱會。席間，安仔即場回憶演唱會點滴和分享個人專輯概念，並與一眾粉絲大玩遊戲及演繹歌曲，與粉絲見面作近距離互動，並為新專輯送上簽名，為一眾粉絲帶來驚喜！活動甫始，安仔在一片沸騰的歡呼與尖叫聲中型格登場，他在台上分享了剛結束不久的個人戶外演唱會心情和分享一些演唱會的點滴，並深入解說最新專輯的設計理念，並透露新一年的計劃。

傾談過後，安仔與粉絲大玩遊戲《額頭有字2.0》，與以往的《額頭有字》遊戲不同，難度更升級。粉絲需要做動作，然後安仔估額頭上的字詞。此外，他更與粉絲大玩《伊甸有舞》遊戲，安仔以口述方式教導粉絲跳《伊甸有歌》的舞蹈，非常生動。遊戲結束後，安仔與粉絲大拍即影即有，勝出的粉絲更獲得了他的親筆簽名。此外，安仔亦表演了兩首歌曲《如果世外見》和《額頭有字》，並走到台下與粉絲合照。粉絲表示繼演唱會後兩個星期，又可以再與偶像見面，十分開心和感動。

簽唱會後，安仔表示好開心，說：「因為大家用真金白銀買我嘅第五張概念專輯《時間感【遲】》。差唔多有一半人係第一次嚟我簽唱會，大部份都好i （內斂形），咁i 都肯出嚟特別珍貴，感謝佢哋。」花了約4個小時完成簽名環節，他說：「可能我又寫上款、畫吓嘢。好開心，見到有外地Fans專程飛嚟睇我兩場演唱會和簽唱會，多謝佢哋特登嚟支持我。」最令安他難忘是間接fans出pool，他說：「有粉絲話喺我演唱會度識到男朋友！亦有fans之前陀住BB，今次抱埋BB嚟，好開心見住佢哋成長，互相見證重要嘅日子，好感動 。」

早前演唱會期間抱恙，安仔坦言至今仍未痊愈，笑言歌聲有點性感，感謝Fans包容。完騷後他即飛澳洲出席好朋友陳穎欣（Yanny）與音樂人陳考威（Gareth)婚禮，未能如以往騷後寫感言，但細閱了Fans的千字文。他說：「我頭場病咗唱得唔夠好，可能我將事情放到好大，好唔開心。最深刻唱《好好掛住》中間，我覺得自己把聲唱唔到，講咗句『可唔可以一齊唱』，然後變成全場大合唱，變成好感動嘅時刻，大家好想畀力量我，完成咗一個無得encore嘅live。」

安仔用自己的歌形容感受，他說：「對於我嚟講，呢兩日經歷咗好似《重生》歌詞『轉身看 怎會只得嗟嘆』、《未知道》歌詞『一路走著 一路走在生命之中 一直失望 一樣不斷希望之中』、《繼續繼續》歌詞『死半次 又再勇敢 於内在 融合再生』同埋『歷練視作指引』，唱出嚟特別有感覺，呢兩日係我好重要嘅據點。」他表示希望年初開演唱會，為2026年開個靚頭，全年可以慢慢「享用」在其演唱會得到的能量！