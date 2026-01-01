宣萱細數多位最佳拍擋 揭古天樂羅嘉良張家輝鮮為人知真面目

宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。 談及跟不同藝人合作，其中曾共演《流金歲月》﹑《難兄難弟》的羅嘉良，在宣萱眼中既勤力且專注「他是其中一個會聊天的人，不一定講做戲，會講人生」、「他會分享你個人歷史，包括在圈中不好的經歷，例如簽了什麼經理人」「跟他做戲你不同想太多，他一定給予你100%」

除羅嘉良外，跟宣萱合作過的有張家輝，二人曾一齊參演經典作品《騙中傳奇》。在她眼中，張家輝是個很好笑很歡樂的演員，但當時連她也受不住「你知道他已差不多到了頂點，當他不出聲時，我們都不敢出聲，我們不是最辛苦。有一場戲我辛苦到，我第一次，拍完拔頭套就走，每晚可能只睡1至2個小時，等於沒睡！」 宣萱提到自己跟古天樂早在《餐餐有宋家》已認識，覺得初時的他並不太說話，甚至有些自閉。她說：「我是一個很喜歡說話的人，我有時就會撩他，慢慢他就覺得我沒有惡意。之後他做訪問喜歡跟我一起做因為他不用說太多話。早期做演員還是很快樂，後來有自己公司就對外表現出較嚴肅的一面」

跟不少演員一樣，宣萱當年拍《天地男兒》曾發生「喊唔到」情況，她表示「記得一場戲跟張智霖分手，我在家中望著電視，沒有播片，你要靠自己想像看著畫面去喊，我做不到，最後選擇不一定用眼淚，而是用動作，或身體語言去表現。」宣萱亦曾向鄧萃雯請教怎樣哭，她指鄧萃雯給她的答案很玄妙：「哭是一種感覺，要來的時候就會來」宣萱聽完似懂非懂，當時雖然放下，後來終於恍然大悟。