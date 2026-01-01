熱門搜尋:
adblk3
adblk3
adblk4
出版：2026-Jan-27 19:00
更新：2026-Jan-27 20:30

衛蘭汕頭開騷炎明熹任嘉賓 私下暱稱對方做Baby Girl

衛蘭汕頭開騷與炎明熹合唱《My Love My Fate》。

衛蘭「OUT OF FRAME世界巡迴演唱會」2026首場日前於（24日）於汕頭舉行。汕頭站是內地場最後一站，開售反應十分熱烈，雖然Janice 同時錄製全新國語專輯，但看到大家對她的支持，Janice坦言再攰都值得。

這晚Janice 準備了幾首從未live演唱的盲盒歌，讓台下觀眾點唱，每站這個環節都令歌迷十分期待，結果這晚《主角愛我》呼聲很高，令Janice十分驚喜，這首歌收錄2008年的《Serving You》專輯，加上專輯首首金曲如《就算世界無童話》、《陰天假期》、《雜技》、《如水》等，因為今次巡唱，令不少新樂迷認識Janice 的歌曲。

兩人淵源於2021 年《聲夢傳奇》第一季，當時Janice 擔任Gigi的導師，兩人合唱《Million Reasons》震撼全場。

相隔5年師徒合體

Janice內地最後一站汕頭站請來她的「徒弟仔」炎明熹Gigi，兩人淵源於2021 年《聲夢傳奇》第一季，當時Janice 擔任Gigi的導師，兩人合唱《Million Reasons》震撼全場，自此建立師徒情誼，這晚師徒相隔5年合體，合唱Janice 經典《My Love My Fate》，原來當年Gigi 都有想過用這首歌參賽，現在終於有機會，還可以跟原唱一起演繹，可謂別具意義。

二人合唱完，Gigi 對著衛蘭說：「Janice老師」反應不來的Janice 呆一呆，Gigi 說：「你唔記得做過我老師喇？」引來全場笑聲。Gigi 大爆Janice 每次的開場白令她很懊惱，「佢每次都會先問How are you？因為我唔知道應該點回覆，所以我每次都會答I'm fine thank you，哈哈！」

回想Gigi 參賽時的表現，Janice 說：「你嗰陣15歲，咁細個就可以企喺嗰個舞台，面對咁多導師和評判，其實一啲都唔容易，但係你做得很好，好鎮定又好謙卑，好願意學習，同埋你內心好pure，我好鍾意你把靚聲，所以好期待見到你起飛，飛得遠啲！」

Gigi 首次在內地獻唱全新作品《風旅》，現場演出獲網民大讚唱功！

炎明熹獻唱全新作品《風旅》

隨後Gigi 首次在內地獻唱全新作品《風旅》，現場演出獲網民大讚唱功，Gigi 演出後，更到台下欣賞至完騷，再到後台找Janice 合照，Janice 將相片放上社交平台，並標籤Gigi寫道：「I love my babygirl」，原來參賽時，Janice 已經私下暱稱Gigi 做「Baby Girl」，Janice說：「一直都好欣賞Gigi ，見住佢第一次上台，佢係一路有進步，I'm just so proud of her, She's my baby girl, It was a really great memory.

完成17場內地演出，Janice說：「《OUT OF FRAME》內地巡迴就已經完結，加埋馬來西亞站去咗12個城市，真係好多回憶，背後經歷咗好多嘢，可能有陣時會水土不服，但堅持就做到，身邊所有人都好鼓勵我呀，大家去一齊經歷，So it's such a great memory！發現原來自己都幾鍾意做巡迴演唱會，It's really fun！」同時《OUT OF FRAME》海外巡演即將展開，221日年初五舉行多倫多站。今日亦為樂迷送上好消息，澳門站確定於321日登陸澳門銀河綜藝館舉行！

ad

