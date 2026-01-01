譚耀文廣州站演唱會唱跳80年代金曲 布子殷任嘉賓首次踏上內地舞台

早前譚耀文在香港舉行的首個個唱叫好叫座，日前他把這個《In Full CHARACTER演唱會》 移師廣州和當地歌迷見面。

早前譚耀文在香港舉行的首個個唱叫好叫座，日前他把這個《In Full CHARACTER演唱會》 移司廣州和當地歌迷見面，這不單止是阿譚在音樂旅程上的新里程碑，更是一次和內地樂迷嘅深情擁抱，一場融合經典、溫情及傳承的聚會。

今次廣州站演出繼續全場爆滿，阿譚以搖滾版的《為你解悶》揭開全晚序幕，瞬間捉住全場觀眾目光，及後阿譚一口氣唱跳十多分鐘的80年代經典金曲包括《黑夜的豹》、《壞女孩》、《妖女》、《拒絕再玩》和《無心睡眠》向樂壇巨星致敬，把演唱會氣氛推至高峰。在爵士樂曲部份，《忘形Champagne》、《愛難留》和《長夜怨曲》全方位展現了阿譚對舞台的深厚掌控力，呈現一場充滿戲劇張力之視聽盛宴。