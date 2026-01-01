藝人王子（邱勝翊）去年10月底遭范姜彥豐毀滅性爆料出軌人妻粿粿，掀起軒然大波，不僅事業重挫，形象更是在一夕間跌落谷底。事隔不到3個月，王子近期被意外捕捉到現身公司喜鵲娛樂尾牙，沒想到畫面曝光後，范姜彥豐相當不高興的在社交平台上留言向王子怒轟：「還要臉嗎？」引起熱議。

由蕭敬騰的經理人兼老婆Summer一手創立的喜鵲娛樂，日前舉辦尾牙，旗下藝人紛紛出席同樂，其中，歌手金泰佑也開心地在Instagram上分享活動畫面，沒想到在其中一則環繞拍攝全場的影片中，意外捕捉到深陷不倫戀的王子身影，只見他穿著白色帽T及黑色外套，現身公司尾牙，這也是王子在爆出出軌粿粿後罕見露面。