藝人王子（邱勝翊）去年10月底遭范姜彥豐毀滅性爆料出軌人妻粿粿，掀起軒然大波，不僅事業重挫，形象更是在一夕間跌落谷底。事隔不到3個月，王子近期被意外捕捉到現身公司喜鵲娛樂尾牙，沒想到畫面曝光後，范姜彥豐相當不高興的在社交平台上留言向王子怒轟：「還要臉嗎？」引起熱議。
由蕭敬騰的經理人兼老婆Summer一手創立的喜鵲娛樂，日前舉辦尾牙，旗下藝人紛紛出席同樂，其中，歌手金泰佑也開心地在Instagram上分享活動畫面，沒想到在其中一則環繞拍攝全場的影片中，意外捕捉到深陷不倫戀的王子身影，只見他穿著白色帽T及黑色外套，現身公司尾牙，這也是王子在爆出出軌粿粿後罕見露面。
不過王子現身公司吃尾牙一事，似乎讓范姜彥豐相當不滿，他見狀後相當不滿的到一則相關新聞下方留言怒寫下：「？還要臉嗎」再掀起網上討論。儘管有一派網友力挺范姜彥豐，但仍有另一派網民認為范姜彥豐此舉有點過火，「我知道你很受傷，但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「真的不需要再攻擊當事人，這樣反而會顯得你過頭了」、「吃尾牙跟外遇的關聯性是？！難不成以後他還活著，都要被回要不要臉嗎」。
范姜彥豐怒嗆王子「還要臉嗎」先討論。（圖／翻攝 threads）
事實上，喜鵲娛樂在王子爆出不倫戀風波後，就已經發出聲明表示，「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。」並強調公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。
