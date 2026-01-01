王菀之蘇打綠下月會展開騷首同台 共譜慈善之夜

Ivana為了籌備其首張國語專輯，遠赴台灣，與蘇打綠成員共度了數個月的緊密創作時光。

香港創作才女王菀之（Ivana）與台灣金曲獎樂團蘇打綠，睽違多年將再度同台， 2026年2月28日假灣仔會議展覽中心舉行慈善之夜《王菀之 x 蘇打綠 LIVE IN HONG KONG》，共同為弱勢族群盡一份力。王菀之與蘇打綠相識二十載里程碑合作，更別具意義地以公益出發，將活動扣除必要成本後，全數收益將捐助保良局慈善單位，旨在以最真摯的音樂與溫度，回饋社會。

王菀之與蘇打綠的音樂緣分始於二十年前。當時，Ivana為了籌備其首張國語專輯，遠赴台灣，與蘇打綠成員共度了數個月的緊密創作時光。他們每日埋首於錄音室，一同練歌、創作、錄音，分享音樂理念，也品嘗地道美食，結下了深厚的音樂情誼。專輯中誕生了《學會》、《愛與奇異果》等經典作品，記錄了這段純粹而美好的創作旅程。

音樂作品早已將彼此緊扣，二十年間友情從未中斷。蘇打綠每回到香港巡迴，只要時間允許，王菀之總會到場支持，也曾於 2008、2013 年以嘉賓身分現身蘇打綠演唱會；2010 年，雙方更與方大同完成一場備受樂迷津津樂道的合作演出。那次舞台上的火花讓彼此都意猶未盡，也在菀之心中埋下「想再一起玩音樂」的念頭。此次 Live 慈善之夜，將是雙方睽違十多年、也讓樂迷期盼已久的正式同台現場演出，別具象徵與歷史意義。

Ivana也感性表示：「這是一趟圓夢之旅，能和相知二十年的音樂夥伴在舞台上分享共同孕育的作品與回憶，感覺非常奇妙，也格外珍貴。」