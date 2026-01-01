熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-28 16:00
更新：2026-Jan-28 16:00

盧慧敏專訪｜177cm太高無人追？單身不愁寂寞最想為一個人推西班牙文歌曲

分享：
WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.53 PM

盧慧敏(Amy)竟然紅到去哥斯達黎加？(娛樂組攝)

adblk4

盧慧敏(Amy Lo)去年以歌手身份出道，先後推出多首歌曲，最新作品《市井》是她有份主演的劇集《存酒人》主題曲，反應大獲好評。Amy由模特兒變演員再做歌手，她直言自己甚麼都想試，不想被框死。不少人以為她做歌手只是玩票性質，沒想到她自資去學音樂，更努力參與自己的音樂作品創作。本身是混血兒的她，精通西班牙語，坦言希望推出西班牙歌曲，不是為了打入國際市場，而是希望哥斯達黎加的媽媽及親友聽得明她的歌。

WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.54 PM

Amy Lo自言很愛思考，因為看完尼采的書籍後，投身做歌手，整件事很哲學。(娛樂組攝)

哥斯達黎加有fans club

Amy笑謂︰「我喺哥斯達黎加真係fans club，哈哈哈！應該係得我啲親戚！都想出西班牙歌，因為媽咪係講西班牙文，等媽咪驕傲下，我出《Red Flag》嘅時候，佢好興奮，但佢問我︰係講咩㗎？佢都好想我出首關於自身故事嘅歌，我諗佢係想自肥，但自己都想有日喺台上面唱一首自己母語嘅歌。」談到去年她獲得新人獎之後，有沒有為她的歌唱事業添加信心，她說︰「好多人都問我有冇壓力，拎到獎自己都多咗信心去玩唔同歌曲，同埋對公司、同事有個交待。始終我出嘅歌唔係好大眾，原來聽眾都鍾意唔同曲風。」

adblk5

因為尼采當歌手

她指拍戲是很好玩，但角色要按劇本而行，自己的想法不能太偏離，而當歌手以來最大感覺是可以跟填詞人、監製溝通，把自己的想法放進歌曲內，整個過程非常幸福。她自言學習是自己的投資，於是飛到台灣學習一些短期音樂課程，盼未來學以致用，所以沒有用公司錢，寧把那筆金錢讓公司給她做音樂。問到為何當初萌起當歌手的念頭，當大家都以為Amy會表示興趣時，沒想到她的答案令人大為驚訝，她說︰「因為我唱完《約定》之後，估唔到大家反應好好，當時我又睇緊尼采嘅書，思考到好多意義，關於生命議題、哲學。」

adblk6

談到她3月要登上ComplexCon 這個舞台，她有感自己像跳班一樣，而且更是跟BLACKPINKJennie同一舞台。她坦言希望可以跟Jennie見面，會學定幾句韓文傍身。她表示暫未有想法屆時唱甚麼，但今次是她非常難得的機會。問到對開騷有沒有特別的想法，她稱希望可以舉辦戶外音樂會，「呢個係我希望今年可以發生嘅事，之前都有參加School Tour，為Cloud(雲浩影)擔任暖場嘉賓，都想拎多啲經驗，戶外就大家可以企起身，好有mood。」

WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.54 PM (1)

Amy Lo應該算是哲學型女生吧？(娛樂組攝)

螢幕擷取畫面 2026 01 28 124837

Amy Lo 3月將會登上ComplexCon 這個舞台。

盧慧敏身高177cm

由於Amy的身高，令她獲得不少模特兒的工作，177cm高的她過去的另一半都是差不多高，問到會否接受矮過她的伴侶，她說︰「得，咁人哋又得唔得？我一個人接受冇用。細過我都ok，但唔可以太多。」她直言現時跟自己拍拖，直率的她更坦言零追求者，「真係零呀！幫我大大隻字寫呀？係咪我氣場好大難以接近？高都可能一個問題。」她表示自己暫時很享受單身感覺，因為學會跟自己相處，連帶也會學懂如何跟身邊人梔處，身邊也有很多愛錫她的親朋好友，她說︰「係真㗎！好似好行咁，又冇娛樂價值(答案)！但真係㗎！」上一段感情，她與陳卓賢公開認拍拖，問到未來會否轉模式去保護愛苗，她說︰「其實你哋(傳媒)一定會知！」

adblk7

Amy表示有時也會跟AI傾下偈，有天意外發現AI指她有一個暱稱叫「女版鄭伊健」，令她大為困惑。事後大家上網見到AI的答案指她的的輪廓及長髮展示出來的英氣跟伊健「浩南哥」相似，特別是側面及眼神，Amy更是笑過不停。問到她對AI的答案如何，她笑謂可能大家感受到她的義氣及型跟浩南哥相似，如有機會或許要找鄭伊健來張合照。

Hair : Cooney Lai

Make up : Jenny Shih

Wardrobe : Sandro

場地：Easy Joe

Instagram : @easyjoe_hk

狗狗肉餅 Instagram：@yukbengbeng

MWW 4842 拷貝 MWW 4851 拷貝 WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.53 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.53 PM (2) WhatsApp Image 2026 01 27 at 7.03.52 PM

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務