盧慧敏專訪｜177cm太高無人追？單身不愁寂寞最想為一個人推西班牙文歌曲

盧慧敏(Amy Lo)去年以歌手身份出道，先後推出多首歌曲，最新作品《市井》是她有份主演的劇集《存酒人》主題曲，反應大獲好評。Amy由模特兒變演員再做歌手，她直言自己甚麼都想試，不想被框死。不少人以為她做歌手只是玩票性質，沒想到她自資去學音樂，更努力參與自己的音樂作品創作。本身是混血兒的她，精通西班牙語，坦言希望推出西班牙歌曲，不是為了打入國際市場，而是希望哥斯達黎加的媽媽及親友聽得明她的歌。

Amy Lo自言很愛思考，因為看完尼采的書籍後，投身做歌手，整件事很哲學。(娛樂組攝)

哥斯達黎加有fans club Amy笑謂︰「我喺哥斯達黎加真係fans club，哈哈哈！應該係得我啲親戚！都想出西班牙歌，因為媽咪係講西班牙文，等媽咪驕傲下，我出《Red Flag》嘅時候，佢好興奮，但佢問我︰係講咩㗎？佢都好想我出首關於自身故事嘅歌，我諗佢係想自肥，但自己都想有日喺台上面唱一首自己母語嘅歌。」談到去年她獲得新人獎之後，有沒有為她的歌唱事業添加信心，她說︰「好多人都問我有冇壓力，拎到獎自己都多咗信心去玩唔同歌曲，同埋對公司、同事有個交待。始終我出嘅歌唔係好大眾，原來聽眾都鍾意唔同曲風。」

因為尼采當歌手 她指拍戲是很好玩，但角色要按劇本而行，自己的想法不能太偏離，而當歌手以來最大感覺是可以跟填詞人、監製溝通，把自己的想法放進歌曲內，整個過程非常幸福。她自言學習是自己的投資，於是飛到台灣學習一些短期音樂課程，盼未來學以致用，所以沒有用公司錢，寧把那筆金錢讓公司給她做音樂。問到為何當初萌起當歌手的念頭，當大家都以為Amy會表示興趣時，沒想到她的答案令人大為驚訝，她說︰「因為我唱完《約定》之後，估唔到大家反應好好，當時我又睇緊尼采嘅書，思考到好多意義，關於生命議題、哲學。」

談到她3月要登上ComplexCon 這個舞台，她有感自己像跳班一樣，而且更是跟BLACKPINK的Jennie同一舞台。她坦言希望可以跟Jennie見面，會學定幾句韓文傍身。她表示暫未有想法屆時唱甚麼，但今次是她非常難得的機會。問到對開騷有沒有特別的想法，她稱希望可以舉辦戶外音樂會，「呢個係我希望今年可以發生嘅事，之前都有參加School Tour，為Cloud(雲浩影)擔任暖場嘉賓，都想拎多啲經驗，戶外就大家可以企起身，好有mood。」

Amy Lo應該算是哲學型女生吧？(娛樂組攝)

Amy Lo 3月將會登上ComplexCon 這個舞台。

盧慧敏身高177cm 由於Amy的身高，令她獲得不少模特兒的工作，177cm高的她過去的另一半都是差不多高，問到會否接受矮過她的伴侶，她說︰「得，咁人哋又得唔得？我一個人接受冇用。細過我都ok，但唔可以太多。」她直言現時跟自己拍拖，直率的她更坦言零追求者，「真係零呀！幫我大大隻字寫呀？係咪我氣場好大難以接近？高都可能一個問題。」她表示自己暫時很享受單身感覺，因為學會跟自己相處，連帶也會學懂如何跟身邊人梔處，身邊也有很多愛錫她的親朋好友，她說︰「係真㗎！好似好行咁，又冇娛樂價值(答案)！但真係㗎！」上一段感情，她與陳卓賢公開認拍拖，問到未來會否轉模式去保護愛苗，她說︰「其實你哋(傳媒)一定會知！」

Amy表示有時也會跟AI傾下偈，有天意外發現AI指她有一個暱稱叫「女版鄭伊健」，令她大為困惑。事後大家上網見到AI的答案指她的的輪廓及長髮展示出來的英氣跟伊健「浩南哥」相似，特別是側面及眼神，Amy更是笑過不停。問到她對AI的答案如何，她笑謂可能大家感受到她的義氣及型跟浩南哥相似，如有機會或許要找鄭伊健來張合照。