盧海鵬開騷｜鵬哥扮肥姐低胸裙登場 賈思樂現身造就「蝦仔爹哋」父子檔再合體

盧海鵬在文化中舉行只此一場的《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，已於昨晚(27日)在尖沙咀文化中心音樂廳圓滿完成，全場滿座。安德尊擔任演唱會司儀，胡楓、劉嘉豪、梅小青、石修、夏雨、尹光、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明均是座上客，主辦單位環星娛樂更邀請了葉振棠、黃日華、苗僑偉、 戚美珍、安德尊、賈思樂、吳麗珠、蘇珊、張武孝、李麗霞 、王俊棠、舒雅頌、莊婉仙和劉惠鳴為表演嘉賓，開show前周潤發更到後台為鵬哥打氣。

獻唱扮嘢金曲 演唱會開場前播出林建明(大姐明)、陳展鵬預先錄影片段，其後鵬哥以Bling Bling打扮登場大開金口，以《小李飛刀》和《邊個話我儍》揭開序幕，之後更和其他表演嘉賓合唱，昔日《歡樂今宵》拍檔吳麗珠出場大談當年合作點滴。

包括和葉振棠合唱《勝利雙手創》、和蘇姍合唱《游龍戲鳳》，還有和莊婉仙合唱的《鳳閣恩仇未了情》等；鵬哥也有獻唱他的扮嘢金曲《幾許瘋語》、《激光中》等，鵬哥說當年他模仿羅記拍MV，跟足原唱羅文的版本，他感覺非常得意。鵬哥的好友夏雨、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明也現身台上，安德尊當邀請4位嘉賓上台時，卻因一句「下面上嚟」觸動到苑仔神經，苑仔語帶激動地說：「我喺上面落嚟唔得嘅？下面上嚟…你點做司儀？」之後，眾人互爆昔日於電視台的趣事，他們眾人妙語如珠，令全場觀眾哄堂大笑，苑仔笑說：「我已經幫鵬哥你諗好收咪後嘅出路，就係同我一齊去賣貨，賣乜嘢呢？好簡單，你只要棟支咪喺度，大家一定買，因為『盧海鵬條咪，永遠冇失威』。」苑仔又憶起第一次見鵬哥是在港台，更爆初見面竟被鵬哥用籐條打，吳浣儀問為何會被打？苑仔即答：「我點知呀。」當苑仔離開舞台時再次狂窒安德尊，並說：「我依家落去同你祖先拜年！」場面爆笑。

胡楓尹光上台合唱 至於「蝦仔爹哋」好拍檔賈思樂出場時，獻唱《獅子山下》前就說：「剛才我在後台聽到大家的掌聲真的很感動，我們這班鵬哥的好朋友一定會撐佢。」之後Louis更和鵬哥及三嫂戚美珍合體把「蝦仔爹哋」這個經典配搭重現大家眼前，三嫂說：「老爺，你今日真係靚仔得好緊要！」鵬哥：「因為後生咗！」三嫂：「大家知唔知點解鵬哥後生咗？老爺今年你幾多歲？」鵬哥：「84歲！」三嫂：「咁你瞓醒每朝會做乜嘢㗎？」鵬哥：「會去跑步，總之就會跑一個鐘頭之內啦！」三嫂：「6年每日至少跑半個鐘，大家俾啲掌聲我老爺啦！」

在最後環節中，鵬哥特別扮成肥姐沈殿霞出場，扮肥姐穿低胸裙表演《碧海狂僧》，他也以肥姐的身份憶述了他倆之間的往事。在收咪儀式後，所有表演嘉賓及台下的胡楓、梅小青、石修、尹光均在台上，和鵬哥合唱了一曲《朋友》，為全晚演唱會畫上完美句號。