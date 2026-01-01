盧海鵬開騷｜黃日華上台強調單身 在千五人面前否認與關寶慧緋聞

盧海鵬開騷｜黃日華在台上強調單身 在數千人面前否認與關寶慧緋聞

盧海鵬的《盧海鵬鳴金收咪演唱會》已於昨晚(27日)在尖沙咀文化中心音樂廳圓滿完成，現場約有1500名觀眾，全場滿座。安德尊擔任演唱會司儀，胡楓、劉嘉豪、梅小青、石修、夏雨、尹光、苑瓊丹、吳浣儀及曾偉明均是座上客，主辦單位環星娛樂更邀請了葉振棠、黃日華、苗僑偉、 戚美珍、安德尊、賈思樂、吳麗珠、蘇珊、張武孝、李麗霞 、王俊棠、舒雅頌、莊婉仙和劉惠鳴為表演嘉賓，開show前周潤發更到後台為鵬哥打氣。

「蝦仔爹哋」合體 盧海鵬當年在「蝦仔爹哋」的好拍檔賈思樂亦有登場，獻唱《獅子山下》前就說：「剛才我在後台聽到大家的掌聲真的很感動，我們這班鵬哥的好朋友一定會撐佢。」之後，賈思樂更和鵬哥及三嫂戚美珍合體把「蝦仔爹哋」這個經典配搭重現大家眼前，三嫂說：「老爺，你今日真係靚仔得好緊要！」鵬哥：「因為後生咗！」三嫂：「大家知唔知點解鵬哥後生咗？老爺今年你幾多歲？」鵬哥：「84歲！」三嫂：「咁你瞓醒每朝會做乜嘢㗎？」鵬哥：「會去跑步，總之就會跑一個鐘頭之內啦！」三嫂：「6年每日至少跑半個鐘，大家俾啲掌聲我老爺啦！」

在一輪敘舊後，三嫂更大開金口為大家帶來了《夢伴》和《冰山大火》兩首梅姐的經典。接著三哥苖僑偉出場，三哥說：「鵬哥今年收咪，明年就執返支咪，剛剛已經有很多專業歌手表演，今日我就當嚟《盧海鵬卡拉OK演唱會》，今日棠哥葉振棠都係度，我同我嘅Honey都有拍《飛越十八層》，《飛越十八層》就係我同三嫂邂逅嘅一部劇，咁樣唔覺唔覺就40幾年，而家我就邀請棠哥出嚟。」接著三哥便和棠哥合唱《飛越十八層》主題曲《難為正邪定分界》，今次棠哥把凡人部份交給三哥獻唱，他則演繹魔鬼部分。

黃日華上台澄清緋聞 黃日華也緊接出場，把郭靖和楊康再度重現大家眼前，再加上三嫂，他們三人在台上合唱了經典電視劇《射雕英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》和《世間始終你好》，即時帶給全場觀眾電視回憶殺。好戲在後頭，黃日華在台上突然強調目前仍然單身，他表示終於給他有機會澄清，在大批觀眾前親口否認與關寶慧傳足多年的緋聞。黃日華亡妻梁潔華在2013年患上血癌，太太最終在2020年5月因器官衰竭病逝，黃日華於太太臨終前向其承諾終身不娶。

一年後，黃日華被指與關寶慧半個月內兩度食飯，加上又頭貼頭合照，繼而惹來撻著疑雲，關寶慧及黃日華女兒黃芷晴雖然早已否認，但近年仍有消息指黃日華密會關寶慧，又指男方已求婚成功，任達華早前為TVB娛樂訪談節目《一周星星》任嘉賓，當談關寶慧及黃日華的關係時，任達華在訪問中竟然笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」令緋聞更加似層層。