江嘉敏學會包容與自省 愛貓Mochi 成為最好的人生導師

江嘉敏（Kaman）接受葉文輝（啤梨）主持的新城知訊台《梨事會》節目訪問，分享了愛貓「Mochi」如何成為她最好的人生導師。 Kaman坦言最初較喜歡狗，尤其鍾情穩重可愛的金毛尋回犬，但因居住環境及經常搬家，一直未敢飼養；她更自嘲是「生物殺手」：「我屋企啲植物嚟到我屋企係生存唔到一個星期嘅！」因此過去非常抗拒在家飼養任何生命。

轉捩點來自朋友領養的貓咪生下小貓，朋友不斷以照片和影片「疲勞轟炸」下，Kaman終於被其中一隻小貓的可愛模樣打動，決定領養並取名Mochi，展開為期兩年多的「貓奴」生活。

Kaman飼養Mochi為她的心理健康帶來巨大改變，她形容過去的自己性格「比較爆炸」，情緒波動可以從零到一百，甚至會因為一碗河粉被加了蔥而生氣一整天。然而，貓咪會抓梳化、咬電線，初期令她困擾不已，但亦令她開始作自我檢討。

她分享道，當貓咪闖禍時，她學會了不再只是責怪，而是反思自身責任。「因為事情已經發生，你鬧佢都冇用，點解你要放電線喺到畀佢咬？」若杯子被貓打破，她會先檢討自己是否沒有妥善收拾。Kaman表示為了貓咪的健康，會勤於打掃家居；下班後也減少外出，心心念念要回家陪伴Mochi。若外出太久，她指Mochi會以特別難聽的叫聲迎接她，彷彿在「說髒話」抗議。