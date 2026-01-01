謝霆鋒拍銀行新年廣告 蔡卓妍孖洪嘉豪化身財神

謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC），以及「小姜糖」Brittany最近拍攝拍銀行新年廣告，與廣大市民一同迎接好運新一年。配合財神主題，廣告特別選用經典賀年金曲《財神到》重新編曲作為主題曲。

霆鋒鮮有參與賀年企劃 拍攝廣告期間，霆鋒跟廣告中的可愛小孩溫馨互動，場面暖意滿滿。今次拍攝亦勾起霆鋒童年過年時的點滴回憶，他坦言：「我小時候不太喜歡影相、過節，坦白說，直到現在我也不太會過節。」因為他覺得每一日都應該盡力、應該開心。不過，身為Chef Nic，他對兒時的新年美食卻依然印象深刻，表示：「小時候媽咪通常會在新年時整French Toast式年糕，又喜歡煮蝦，因她覺得過年要哈哈大笑，所以會煮一些類似咕嚕蝦球的菜式。」

在商界與演藝事業同樣發展亮眼的霆鋒，亦向年輕人分享人生體會，寄語大家要學懂迎接失敗。他表示：「每個人對成功都有不同定義，我不敢說自己成功，只是一直朝着自己的目標進發。」他認為，世界變化急速，沒有一套固定的方法可以令人更容易達到目標，唯一不變的，正是自己的喜好，因此必須找到真正喜歡的事情。同時，他亦體會到，失敗從來不只一次，若對那件事不夠熱愛，便無法承受接踵而來的失敗。

阿Sa化身華麗版「財神妍」 曾有扮財神經驗的阿Sa以華麗版「財神妍」登場，甜絲絲由心而發，春風滿面，化身「最甜蜜的財神妍」。對於扮財神的印象，她憶述：「已經扮過財神很多次，最深刻一次，是我和阿嬌一齊為一本雜誌影封面。今次財神造型是華麗版，造工認真，衫上的圖案刺繡很可愛，穿起都覺得好靚。」阿Sa更大讚穿上這件財神衫好像有了魔法，自己的心情特別開心，好像財神上身，更表示如果有「財神開運技能」，希望全香港人都賺大錢。

心情愉悅的阿Sa更萌生今年與阿嬌再度扮財神、唱賀年歌、派禮物的想法，為大家帶來更多歡樂。她亦笑言：「其實好多身邊人每逢臨近農曆新年，都會問我們有沒有賀年歌推出，我都好想有，可以諗諗。」有份在廣告中演繹《財神到》，阿Sa表示：「《財神到》是一首很開心、帶給大家希望和力量的一首歌，應該沒有人聽到會唔開心。」至於「財神妍」的賀年金句，阿Sa大笑分享：「好多年前 TWINS已經創作過一對『Sa Sa滾，齊齊有錢搵；嬌的的，讀書好成績！』」說罷，她自己也忍不住開懷大笑。

洪嘉豪首次扮財神獲好評 首次以財神造型亮相的洪嘉豪，在鏡頭前豪氣地大灑利是，有型又有氣派，喜氣洋洋。對於首次扮財神，他發揮一貫「院長式」的幽默本色，笑言：「起初都有考慮一陣，因為自己都算21世紀其中一個香港型男，擔心穿上財神衫會不夠型，但試完造型後，好多女同事覺得我非常可愛，更加鼓勵我，現場工作人員亦讚不絕口。」 嘉豪同樣有份演繹《財神到》，笑言希望大家聽到這首歌時派利是會闊綽、豪爽一點，更自嘲：「做了藝人之後，新年都會派利是，有時派到不太心甘情願，今年穿起這身財神造型，加上唱《財神到》，我會好樂意派利是給同事。」

提到傳統習俗，孝順仔嘉豪謂每年臨近新年，都會陪媽媽行花市買花，幫手搬運，又會貼揮春、財神年畫佈置屋企。嘉豪亦發揮創意，創作了他專屬的賀年祝福：「祝大家『洪』運當頭、升職『嘉』人工、『豪』運年年！」

女團 VIVA 唱跳《財神到》 女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC）青春無敵，即使換上厚重華麗的財神造型，依然活力爆燈！在鏡頭前，三人邊唱《財神到》邊跳「財神舞」，為廣告注入青春動感。VALC分享道：「我們第一次扮財神，加上慶祝馬年，有機會騎上道具馬拍攝，勾起我小時候騎馬的回憶。」在旁的Carina雀躍地表示：「第一次扮財神，寓意今年會發財！」她又大讚身上的財神服飾製作精緻，笑言以為只有拍古裝劇才有機會穿上滿佈刺繡的服飾。

談到各人的「財神開運技能」，Carina希望為大家帶來至少中一次六合彩頭獎，而Ada則豪氣地表示：「如果我是財神，我會每一日都會派錢給身邊的人，見人就派！」能夠演繹《財神到》，VIVA感覺新穎，因為今次是remix版本，更加入rap元素，有份參與感到非常榮幸，希望把屬於VIVA的特色注入這首經典賀年歌曲之中。最後，VIVA送上新年祝賀語，三人齊聲高呼：「祝大家新年『活著VIVA』！」

「小姜糖」 Brittany 驚喜亮相 今次企劃更有人氣小女孩Brittany驚喜亮相，為廣告增添滿滿童真與暖意。廣告中，Brittany跟其他哥哥姐姐一樣化身成小財神，無論鏡頭前或鏡頭後，都送上各種可愛趣緻的表情，瞬間融化在場工作人員。同樣有份唱《財神到》的Brittany，表示：「唱《財神到》時，感覺歡天喜地、好開心！」當被問到如果她真的成為財神，會用神奇力量怎樣幫助大家時，Brittany想了想，純真地回答：「我會帶給大家幸福。」

拍攝期間，Brittany見到阿Sa姐姐、嘉豪哥哥、VIVA姐姐們一齊扮財神，覺得好得意，笑說：「如果不同地方也見到財神，我們就會更加開心。」Brittany又精靈地表示：「我當然知道自己不是財神，但我都可以令人開心、歡樂。」