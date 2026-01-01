連續代言4年獲老闆包場力撐 滕麗名被讚愈來愈靚冇老過

滕麗名(Joyce，阿滕)近日擔演女主角的電影《尋秦記》，票房衝破8,000萬，有機邁向1億佳績，而她所演的善柔，被網民及讚賞逆齡超越25年，當年拍電視劇到現在電影版，樣子完全冇老過。 阿滕代言的日本「NeoYouth美康萊」NMN抗衰老營養產品，為支持她而包場招待約150位VIP客戶及朋友，一起觀看《尋秦記》，並與她近距離合照，大讚她真人天然美，阿滕笑說：「我的五官都可以郁得自然架，有網民話《尋秦記》外傳就係我(善柔)偷走咗長生不老藥，所以可以靚到現代，其實我又何須搵長生不老藥，品牌營養品已經幫我keep住健康同皮膚啦！」

愛鍚阿滕的品牌創辦人陳嘉莉(Sara)，得悉她剛於1月20日生日，所以特別精心製作有她靚樣的蛋糕，全場觀眾和她一起唱生日歌，Sara說：「深慶邀請到阿滕代言人，令品牌提升知名度，大家見到阿滕愈嚟愈靚，這位生招牌就夠晒說明力。」 Sara指朋友發訊息給她，拍阿滕在套戲裡最靚最索，她說：「每一年跟阿滕拍廣告片，見到她狀態一年比一年好，是一位很有說服力的代言人。」阿滕亦表示：「和品牌合作4年，除了代言人外，本身也是真實用家，所以我的健康，我的美容都得到很好照顧。」阿滕稱，生日最想收到禮物是蛋糕，「其實收蛋糕最開心, 雖然吃不到那麼多。但我覺得蛋糕是代表一個愛，一個祝福，每一個蛋糕都是對你的一份愛。」

阿滕有12年未有在港度過生日與結婚周年紀念，今年老公已和朋友去了滑雪，她因為要宣傳《尋秦記》，再加上要接受TVB 30年服務金牌，而選擇單獨留在香港，因為她想到人生有幾多個10年，在TVB經歷了30年，真的好神奇，她會努力繼續工作。