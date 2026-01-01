鄭嘉穎同囝囝做功課做到喊 自言係五指山要鎮住馬騮精

鄭嘉穎連續廿年擔任品牌代言人，並出席頒獎活動。他坦言是一個創舉，因為自己跟TVB合作也沒有這麼長，可以合作這麼長也歸功於品牌的老闆念舊及長情。問到他如何保持年青，他指除了品牌的産品好，還要保持童真。
他表示有時跟三個小朋友做話劇，如做《三隻小豬》自己會扮大灰熊，最重要跟他們玩得夠癲夠喪，便是最佳的放電模式。他形容三位小朋友是馬騮精，自己是五指山要鎮住三隻馬騮，但有獎有罰。他又指三仔最古惑，經常表情浮誇，估計是因為看YouTube影片學回來，現在會再縮減他們看YouTube的時間。
嘉穎提到現時朋友約他食晚飯是近乎沒有可能的事，「自從去年9月入咗間local school之後，夜晚就唔出去食飯。因為我哋啲仔係行國際幼稚園，一個中文字都唔識，大家就好後悔！」他指每晚跟小朋友晚飯後要做功課及默書，坦言小學一年班的中文非常深，沒想到要學識「牆壁」、「燈籠」，形容做功課做到喊，自己只好不停𠱁仔仔。他說：「全部由零開始，中文最慘係要死記，好陰公！但喊都要做，我都同佢講老竇都好憎默書，但我就會最憎嘅嘢快快趣做，咁咪可以快啲玩。」他稱明白用獎勵令囝囝讀書有動力是不好，但獎勵的確令囝囝會上心些。
問到會否考慮拍劇拍戲，嘉穎表示有適當的角色會考慮，現時的取向是「穩守突擊」，「家庭係要穩守，突擊係工作，有啱嘅角色同工作就會『突擊』出嚟，如果遇到心儀會出嚟，無就要『守住屋企』。我好感恩之前係咁衝刺，令到依家嘅生活有得揀。」他自言是old media一代，現在的機會不及以為多，「TVB依家開少咗劇，電影都少咗，無預到心儀工作，就做啲自己想做嘅，我好開心同啲小朋友生活。」
提到陳凱琳銷售額最高的KOL，他大讚老婆非常勤力，指對方又前期策劃到後期製作都非常用心，太太有如此成績替她非常高興。