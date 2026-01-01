鄭嘉穎同囝囝做功課做到喊 自言係五指山要鎮住馬騮精

鄭嘉穎連續廿年擔任品牌代言人，並出席頒獎活動。他坦言是一個創舉，因為自己跟TVB合作也沒有這麼長，可以合作這麼長也歸功於品牌的老闆念舊及長情。問到他如何保持年青，他指除了品牌的産品好，還要保持童真。

他表示有時跟三個小朋友做話劇，如做《三隻小豬》自己會扮大灰熊，最重要跟他們玩得夠癲夠喪，便是最佳的放電模式。他形容三位小朋友是馬騮精，自己是五指山要鎮住三隻馬騮，但有獎有罰。他又指三仔最古惑，經常表情浮誇，估計是因為看YouTube影片學回來，現在會再縮減他們看YouTube的時間。