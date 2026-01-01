熱門搜尋:
出版：2026-Jan-29 18:00
更新：2026-Jan-29 18:30

尋秦記｜楊思琦唱《天命最高》帶鄉音　打扮唱腔被批老氣

楊思琦近年不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又開直播以賺取金錢。日前，楊思琦上載一段翻唱《尋秦記》主題曲《天命最高》嘅短片，喺帖文中提到，自己與《尋秦記》同年出道，呼籲大家多多支持香港電影。

不過網民就表示楊思琦唱歌時嘅廣東話語調帶着明顯鄉音，令人難以相信佢係土生土長嘅香港人：「我以為大陸阿姐。。。睇埋個名先知係楊思琦，so sorry」、「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「這口音是故意嗎」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音」、「大陸口音好恐怖」、「點解口型咁奇怪，粒粒字都要嘟咀」等等。

曾是「六料港姐冠軍」

除咗被指有鄉音，楊思琦嘅唱腔與造型皆引來唔少批評，認為兩者都十分老氣。影片中，楊思琦身穿懷舊風服飾、妝容略顯老氣，整體造型被形容為時光停滯。唔少網民直言：「你好似停留咗喺廿幾年前」、「何解唱腔要橫跨上一代？」、「你以前係我心目中好靚架…點解要咁…」、「好好地搞成咁，大媽唱腔好趕客」、「是秦朝的唱腔嗎？」等等。

楊思琦2021年參選香港小姐，勇奪冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，以「六料港姐冠軍」簽約TVB；獲TVB力捧，先後演出《無名天使3D》、《人生馬戲團》、《巴不得爸爸》、《隨時候命》等多部劇集。2011年，楊思琦與李家鼎細仔李泳豪拍拖9年分手，又被爆未婚生女，漸漸淡出幕前，及後轉戰內地市場。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

