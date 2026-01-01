五索睇BLACKPINK演唱會曬恩愛　笑馬生唔識韓流嘥靚位

坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇南韓女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」

五索於社交平台上分享觀看BLACKPINK演出嘅片段；從影片可見，佢與馬生嘅座位極佳，位於場內最核心前排，幾乎能與台上4位成員零距離互動。不過，五索就幽默留言，笑指馬生對對韓流文化一竅不通，浪費咗個咁好嘅位：「馬先生能睇得明blackpink嗎？開估⋯⋯這個最近的座位還是有點浪費了，下次還是不要跟豬隊友去。」