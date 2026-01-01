熱門搜尋:
出版：2026-Jan-29 16:00
更新：2026-Jan-29 16:00

單身即地獄5｜紐約型男李省勳爆醜聞　被指為出軌慣犯

紐約型男李省勳

紐約型男李省勳

Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。

《單身即地獄5》第2集起便由4男4女增添至5男4女局面，加入嘉賓李省動定居於紐約，自我介時笑笑口說：「很多人說我講韓文的時候很可愛，但講英文會比較犀利。」他又透露理想型道，「有點貓咪感覺、真誠又善良的人」，認為溫柔、有能力與反差魅力最吸引他，更直言對人示好並不尷尬。在節目中，他對節目中的焦點、精通三國語言的選美冠軍崔美娜秀大表好感，這一對也成為大眾關注的目標。

仍未有正式回應

不過有多名網民迅即在Reddit、TikTok等平台爆料，指李省勳曾與TikTok百萬網紅Hena Yang交往，但期間多次出軌；另外又有網友指自己曾與李省勳在交友軟件Hinge中配對，他的個人資料亦因此曝光，而有關內容瞬即在網上散播，更被大眾指他的是感情慣犯。

李省勳本來在自己的Instagram帳號發文否認自己曾出軌、劈腿，更指一切純屬謠言，但其帳號在開播翌日便消失了。對於網絡爆發的海量訊息，製作組方面至今仍未有正式回應，不過這反令節目更添話題性。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

