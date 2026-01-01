單身即地獄5｜紐約型男李省勳爆醜聞　被指為出軌慣犯

Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。

《單身即地獄5》第2集起便由4男4女增添至5男4女局面，加入嘉賓李省動定居於紐約，自我介時笑笑口說：「很多人說我講韓文的時候很可愛，但講英文會比較犀利。」他又透露理想型道，「有點貓咪感覺、真誠又善良的人」，認為溫柔、有能力與反差魅力最吸引他，更直言對人示好並不尷尬。在節目中，他對節目中的焦點、精通三國語言的選美冠軍崔美娜秀大表好感，這一對也成為大眾關注的目標。