非常檢控觀｜馬德鐘李成昌3分鐘眼神交鋒 句句有骨鬥好戲

單靠眼神交足戲

《非常檢控觀》新一集交代到明知馬神來者不善的李成昌，在暴風雨前夕先故作悠閒泡茶，抓緊機會拋出一句「我覺得你需要飲番杯」作下馬威之餘，還不忘寸爆鮮有在親友前露面的馬神：「我幾驚你唔記得我呢個世伯。」當馬神表示不好意思打擾時，李成昌再吼準時機作出攻擊：「咁今次你又打搞我？」面對李成昌一副「皮笑肉不笑」的暗藏殺機狀態，馬神決定速戰速決單刀直入講赤盆，李成昌全程雖展現智者般的祥和笑容，但眼神卻夾雜陰險與深藏不露，感覺相當複雜。經過二人多番銳利眼神交鋒後，李成昌四両撥千斤扯開話題，但仍不忘句句有骨，並向馬德鐘笑住講：「你知唔知點解我揀茶館呢度？你就最怕你望住我（惡）」、「搞到我周身唔聚財，唔飲番杯茶定吓驚都唔得。」面對李成昌這隻「笑面虎」，馬神亦沒有虛發子彈、吼準時機打擊對方：「你啲情緒有啲咩唔見得光，咁怕被我感受到嘅？」二人連珠炮發式的高智商唇槍舌劍，再配以李成昌挑機式「先兇後笑」的心寒式收尾，連場口更見精彩。