Tyson Yoshi花150萬拍《1994》前傳 Nancy Kwai戴假髮做女主角

Tyson Yoshi新歌《1994》前傳《追 CHASING THE WIND》微電影舉行首映禮。(娛樂組攝)

Tyson Yoshi新歌《1994》前傳《追 CHASING THE WIND》微電影昨晚（28日）舉行首映禮，有份參演的張文傑、游學修、歸綽嶢（Nancy Kwai）、朱鑑然、林子峰及導演何圖現身並入戲院跟觀眾分享拍攝感受。此外，還有馮德倫、張繼聰、文雋等到場支持。Tyson表示今次影片長達25分鐘，如果大家看的時候，可能會分心，所以特意搞首映令大家專心睇，自己見到作品播出時非常感動。Tyson稱今次花費了150萬去製作，但按分鐘除開去計算就平過《1994》MV，笑謂自己還有一半錢未找。他希望把《1994》及《追 CHASING THE WIND》製作成港漫作品，亦希望可以找到老闆投資拍成電影。

Tyson與Nancy及何圖一齊接受訪問，提到片中見到Tyson與Nancy有接吻鏡頭，二人表示只是借位拍攝，Nancy直言大家當時相隔頗遠。Tyson就搞笑表示「我係唔鍾意咀佢！(係咪驚？)我未驚過，但我係唔鍾意咀佢！有得借位點解咀落去！」談到Tyson與Nancy一齊飛車的場口，他們表示整個拍攝過程非常安全，因為電單車是放在拖車上，有些鏡頭則是在電單車上裝上輔助輪，再由拖車拖行，令視覺像他們在馬路上奔馳一樣。問到Nancy是不是為了今次拍MV而染深頭髮，她稱自己只是戴假髮。Tyson談到自己用ChatGPT問Nancy的金色在八、九十年代可否做到，於是安排Nancy戴假髮。

Tyson在片中的名字是來自媽媽想為他取的名字，而其餘角色的名字，何圖就向八、九十年代電影角色名字，他又透露內容有不少《天若有情》的感覺。Tyson稱曲風是傾向港式情懷，參照了不少王傑的歌曲。問到為何挑選Nancy做女主角，他表示在一個場合跟她交談之後，發現對方很搞笑，於是決定下一部作品要找她當MV女主角。他說︰「我覺得江湖味、飛車、爛仔戲，女主角一定要清純、天真無邪，先可以突顯佢存在，會令人覺得婉惜。」