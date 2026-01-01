王智騫范麒智情人節舉行香港見面會 預告向粉絲大派福利

向來「男女通殺」的型男范麒智（Kenji）與王智騫（Martin）， 去年憑主演台灣BL劇《靈魂約定》人氣大增，不僅其社交群組激增五位數粉絲，更吸引不少品牌客追捧，日前二人就宣布於情人節舉行《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》，將帶著久違的興奮與感動回到香港舞台，與粉絲再次相聚，大派福利！

預告有驚喜 過去一段時間，Kenji與Martin的工作重心多在外地，但無論身在何方，他們依然心繫香港粉絲，為回饋香港粉絲的支持，二人特別選在情人節這個溫馨的日子舉行粉絲見面會，亦是相隔兩年後，再次在港與粉絲近距離相聚，對此Kenji表示：「過咗兩年再喺香港開Fan Meeting，心情當然開心，因為呢段時間成日都喺香港同台灣兩個地方走嚟走去，所以冇乜機會見到香港嘅朋友仔。今次我哋除咗會有表演，亦有唔同環節同粉絲互動，仲會即場推出一對Kenji同Martin嘅公仔，當然唔少得有驚喜送畀大家，真係好期待呢日嘅來臨！」

Martin就認為選在情人節舉行見面會，喻意一種同家人團聚的感覺：「上年好多時候都唔喺香港，成日都會收到唔同fans嘅訊息，問我哋幾時會有香港活動。今次終於可以正正式式咁樣再同來自各地嘅朋友聚一聚，所以特登揀情人節呢一日，就係想畀大家一種團聚嘅感覺，就好似屋企人咁。」

CP 熱度不減 二人自從以CP組合亮相後，粉絲數目不斷遞增，未知當中是否吸納了大批男粉絲？Kenji聞言即哈哈大笑：「吸納男粉絲都有嘅，我記得有一個台灣嘅男粉絲好支持我，所以喺台灣活動佢都幾乎到齊晒，而我記得好搞笑嘅，就係有一次佢整粉絲應援嘅時候，佢印錯咗我個名做『 Kengi 』。」至於Martin指，自《靈魂約定》後，他多了不少粉絲追蹤他的社交平台，雖然劇集已告一段落，但仍有不少粉絲，以他在劇中的名字來稱呼他。