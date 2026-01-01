游學修無做試當真後開心咗 張文傑摑足Tyson Yoshi 5巴

Tyson Yoshi新歌《1994》前傳《追 CHASING THE WIND》微電影昨晚（28日）舉行首映禮，有份參演的張文傑、游學修、歸綽嶢（Nancy Kwai）、朱鑑然、林子峰(Stone)及導演何圖現身並入戲院跟觀眾分享拍攝感受。游學修在片中扮演Nancy Kwai的哥哥，戲份頗重非常有發揮，但自己不用飛車。他稱在片場以演員角度給予意見，看到剪接後只是給了幾句評論。他在片中最後要公主抱起Nancy，儘管對方很輕，但拍攝時正在生病，最後只拍了4次就可以。

張文傑在片中摑Tyson Yoshi，他表示只得一次是有用力，其餘都是輕輕力。他說︰「係一take過，但導演就要補幾個鏡頭就摑了5次。我對自己隻手有信心，冇摑暈佢就OK啦！」Tyson Yoshi爆林子峰在片場教了不少東西，Stone表示只是交流一些意見。他又提到因為要打Tyson Yoshi，發現拍打他的胸脯很爽，形容是福利。

提到《墨魚遊戲》的導演再推出新game邀請不同人參與，Stone表示除了「包剪揼」之外，還有兩個game。對於阿修沒有做「試當真」之後，現身其他頻道拍片感覺開朗不少，他說︰「都係有少少影響，少咗啲嘢諗，都好多謝佢哋邀請。」問到他有份主演的《送院途中》被取消金像獎資格，他說︰「呢排我全力去旅行、跑步做運動，呢啲嘢我身為小朋友參與唔到，只可以乖乖地做運動。(有冇唔開心？)我都唔知可以講咩，身為小朋友唔理喇，有需要就問吓大人啦，俾我專心去做運動。」問到有沒有電影作品在手，他說︰「創作上一直有蘊釀，演出上大家叫到就做，依家都叫係寒冬，盡自己能力做好自己。」