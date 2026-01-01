193郭嘉駿疑遭雪藏 周六親子跑ERROR三缺一惹404不滿

《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》原定於上月13日舉行，但大埔宏福苑火災改至本周六(13日)舉行，今次活動以MIRROR的Edan(呂爵安)、COLLAR的Ivy So(蘇雅琳)、Candy(王家晴)及ERROR全員作招徠。由於ERROR去年的團體活動不多，因此不少404(fans的暱稱)非常期待今次活動，奈何在最新的活動通告見到ERROR三缺一，不見193郭嘉駿的名字。這亦是193繼《全民造星VI 總決賽》和《骰界》記者會後，再次缺席公司活動。

有fans表示會發起聯署向ViuTV及MakerVile以表不滿，要求退款。有人留言說︰「404係想見ERROR 四個人齊人 想講404唔止香港Fans 有404專程買機票飛過嚟香港 報名參加咗 《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》 等咗好耐，等到ERROR齊人 結果三缺一 193缺席 公司又唔通知 fan 193 唔去 已經無咗7周年活動 濟哥實牙實齒1月有團歌 又呃404 2025年講至今團歌同團綜呢？ 2026多返D ERROR活動？ 間公司當404無到。」、「參加得呢個《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》，我敢講絕大部份嘅人都係為咗追星先去，你估個個真係咁鍾意跑步，咁想特登山長水遠入愉景灣跑？ 因為上年Error團活動少得可憐，如果唔係見有Error全員我真係唔會去，一開始報名，成年組唔開3K，迫人報10K已經on9，之後報名人數唔夠先識開3K比人，一早報咗名嘅就唔可以轉，已經令我非常之不滿。 如果Error到時唔係全員出席我真係不能接受！」

193在澳門演出跨年騷時，不滿只唱了兩首半但沒有solo，及後他在社交平台指經理人阿濟發言不可信，更透露即將有新經理人，爆出ERROR內訌。有網民估計193是遭公司雪藏而缺席公司所有活動。翻看宣傳影片及照片，大會都有打上一句「由於活動嘉賓之安排，大會保留最終決定權，因此嘉賓名單有可能因應情況而有所改動，不便之處，敬請原諒！」所以fans要退款是難上加難的事。