娛樂
出版：2026-Jan-29 20:00
更新：2026-Jan-29 20:00

真人版BLUE LOCK｜電影《藍色監獄》瞄準世界盃夏天上映 4位主要角色造型率先曝光

《藍色監獄》官方連續12天每日公開一名參與演出的演員名單。

日本大熱動漫《藍色監獄》(BLUE LOCK)開拍真人版電影，已定今年夏天在戲院上映，配合將於6月展開的世界盃勢必掀起熱潮。

《藍色監獄》由人氣男星高橋文哉飾演主角潔世一，其造型已經曝光，電影的官方社交平台日前發布了一張包含12名登場人物眼神的合併圖，片方於本周開始，一連12天每日公布一位真人版角色人選，連日來引起原著粉絲熱烈討論。

19e488fc 21e1 468c b22b 0e3b2c9d391c 6a99050c b2d1 4095 8e7f 4b2beb1e9ff3 7861f932 89df 4a08 8f62 ff798e2f7eb0

千切豹馬炒晒車

除了由高橋文哉出演潔世一之外，真人版《藍色監獄》的蜂樂廻千切豹馬國神鍊介亦已已公開片中造型；J-POP天團Mr.Children主音櫻井和壽的乖仔櫻井海音，自從在真人版《我推的孩子》飾演阿奎亞後知名度大增，今次在《藍色監獄》中則演蜂樂廻一角，而千切豹馬國神鍊介，就分別由高橋恭平與另一星二代野村康太飾演，當中戴上紅色假髮的高橋恭平，由本來的花美男卻慘變人妖，引起不少原著粉絲批評真人版千切豹馬之造型嚴重「炒車」。

《藍色監獄》故事講述日本國家隊在2018年世界盃16強止步，日本足球聯會為了在2022年拿下世界盃，決定發起「藍色監獄計劃」。出於計劃主責人繪心甚八的理念，在全日本集合30018歲或以下的優秀前鋒，在名為「藍色監獄」的建築內進行殘酷的閉門訓練，淘汰其中299人訓練出一位最強前鋒。

0b12201b 6a36 4aac 9ea1 6e3b269665dc A9a3fafd 1c44 4d9d bbda 5a81559a2edb F75b6543 5c0f 450f 8b22 1ea0b13d4970 螢幕擷取畫面 2026 01 29 192219 C99ef687 4756 472e 9a1d 42145b3ac47c 11102b0e acfc 4046 849f e55a9c650f4a

