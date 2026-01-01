郭富城現身台北為新片開鏡 夥王柏傑合作奇幻電影《老子》

郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌今日一同出席《老子》開鏡禮，現場喜氣洋洋。郭富城對新作《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了今日正式開機，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開機傳統必備的「開工利是」，和其他拍檔王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊一起拿著利是大合照，希望電影公司、主要演員及劇組人員，拿著象徵電影紅紅火火的利是，祈願開工大吉、拍攝順利。

與拍檔交流增默契

王柏傑則拿出被視為百工百業守護神的經典零食，既討喜又可愛，現場氣氛熱鬧歡欣。郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說，今次主演電影《老子》，在籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑合作，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城的T恤上寫著「我是他兒子」，王柏傑的T恤上則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎。