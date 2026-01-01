金價創新高 大姐明想溶《今日睇真D》金牌估計翻漲十倍

現貨金價今日（29日）突破每盎司5,500美元大關，曾高見每盎司5,595.41美元，創歷史新高，其後升幅稍微回順，現貨金徘徊在每盎司5,540美元水平。不少人紛紛拿出珍藏而久的黃金出售換錢，亦有人入市搏升值賺差價。大姐明林建明見金價愈升愈有，拿出一塊《今日睇真D》的金牌，留言說︰「金價飆升，近日又創新高！也想把這個熔掉，但又有些不捨 ！可否給我一些意見呢？去或留？」

從大姐明上載的金牌見到，上面刻上當年節月的標誌，橢圓形一塊，雖然不知大小，但望上去非常重秤。大批網民就建議大姐明不要溶掉，認為她不等錢用，應留作紀念。