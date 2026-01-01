熱門搜尋:
出版：2026-Jan-29 22:15
更新：2026-Jan-30 08:15

金價創新高 大姐明想溶《今日睇真D》金牌估計翻漲十倍

大姐明有意趁金價高溶掉金牌。

現貨金價今日（29日）突破每盎司5,500美元大關，曾高見每盎司5,595.41美元，創歷史新高，其後升幅稍微回順，現貨金徘徊在每盎司5,540美元水平。不少人紛紛拿出珍藏而久的黃金出售換錢，亦有人入市搏升值賺差價。大姐明林建明見金價愈升愈有，拿出一塊《今日睇真D》的金牌，留言說︰「金價飆升，近日又創新高！也想把這個熔掉，但又有些不捨 ！可否給我一些意見呢？去或留？」

從大姐明上載的金牌見到，上面刻上當年節月的標誌，橢圓形一塊，雖然不知大小，但望上去非常重秤。大批網民就建議大姐明不要溶掉，認為她不等錢用，應留作紀念。

VS YouTube 01 0'30"

大姐明是《今日睇真D》皇牌主持。

不過，亦有少數網民表示可以溶掉並把所得的金錢用作其他慈善用途。翻看90年代的報道，大姐明於96年生日時，《睇真D》台前幕後人員各人捐出一百元，訂製價值六千多元的足金「金牌記者証」，作為生日禮物。雖然不是大姐明現時展示出的那一塊，但當時金價是每盎司387.73美元，估計當時這塊「金牌記者証」重約2盎司。按現貨金價計算，「金牌記者証」現翻漲了十倍有多。

《今日睇真D》是亞視的金牌節目，可說是《東張西望》的原形。於19943月由余詠珊創製，內容涵蓋時事資訊及娛樂消息，每集長約1小時，用作彌補傳統新聞報道的不足。同年10 月，無綫推出《城市追擊》。令人印象極深相信是95年播出的「美國羅茲威爾在1947年美國國慶日發現外星人後的解剖過程」紀錄片。

Hqdefault VS YouTube 01 0'19" K no1nv3rthzU36Lx1DNtxHG5NJmV9L GZSDVBmUg1Q

