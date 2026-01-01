張繼聰謝安琪齊患上抑鬱症 自爆曾想過輕生：大家開餐食藥

張繼聰與謝安琪日前接受陳志雲的節目《又係時候同一天講再見》訪問，夫婦二人談及入行後經歷的高低起伏。早年，張繼聰曾因事業遠不及太太，女專男卑，更被外界冠上「廢柴老公」的稱號，壓力爆煲，其後，更與謝安琪齊齊患上抑鬱症。

夫妻齊開餐

張繼聰當年因與謝安琪事業差距，受盡網民恥笑負評，一度令情緒出現問題，他表示最初不敢讓太太知道自己需要服藥，但後來發現二人同病相憐，謝安琪表示：「我哋大家都要食藥。」更笑言當時情景是「大家開餐嚕」，夫妻二人互相扶持，走過人生最黑暗時期的辛酸。