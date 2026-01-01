張繼聰謝安琪齊患上抑鬱症 自爆曾想過輕生：大家開餐食藥

張繼聰與謝安琪日前接受陳志雲的節目《又係時候同一天講再見》訪問，夫婦二人談及入行後經歷的高低起伏。早年，張繼聰曾因事業遠不及太太，女專男卑，更被外界冠上「廢柴老公」的稱號，壓力爆煲，其後，更與謝安琪齊齊患上抑鬱症。
夫妻齊開餐
張繼聰當年因與謝安琪事業差距，受盡網民恥笑負評，一度令情緒出現問題，他表示最初不敢讓太太知道自己需要服藥，但後來發現二人同病相憐，謝安琪表示：「我哋大家都要食藥。」更笑言當時情景是「大家開餐嚕」，夫妻二人互相扶持，走過人生最黑暗時期的辛酸。
曾有輕生念頭
張繼聰憶述去看精神科醫生的經歷，他指不像電影《無間道》中，有人細心輔導，而是填寫問卷調查，醫生聽完他的症狀後，他還未深入分享內心故事，便直接出去取藥，他接過昂貴的診金賬單後，無奈苦笑：「嘩，我好返喇！冇資格有呢種病。」他坦言精神科是「富貴病」，後來他決心靠自己康復。
張繼聰在重度抑鬱下，曾打電話給好友方大同爆喊求助，對方沒有出聲只是好好陪伴，同時亦鼓勵他們於艱難時刻仍能夠溫柔對待對方，已經好難得。張繼聰又透露最黑暗的一刻曾一度想輕生，晚上一直哭，哭到睡了，不過，第二天醒來反而覺得人生開始有轉機，慢慢再靠睇書調整心態，走過低谷！現在回望過去，他笑言那段日子不是路障，反而是人生加油站。