有線大地震｜余詠珊何哲圖離職 與「冤家」曾志偉有關？

「有線寬頻」管理層大地震，行政總裁兼執行董事杜之克、高層余詠珊與何哲圖離職，並即日生效，由現任執行董事黃雅芬接任行政總裁一職。「有線寬頻」指三人辭任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧，董事會對三人任內對公司作出的貢獻表示充分感謝。

余詠珊走匀三台 翻看余詠珊的工作履歷，入行多年，她做勻TVB、亞視及有線；80年代，她任TVB綜藝組的編劇、策劃，之後過檔亞視。2000年，曾加入陳百祥及曾志偉等合股的「東方魅力」。2004年，余詠珊回巢TVB，創辦了24小時播放的《TVB娛樂新聞台》，更製作《志雲飯局》等多個娛樂節目。08年離開TVB之後，2011年，再回TVB接掌何麗全離任後，一直空缺的綜藝科總監一職。2021年初，曾志偉獲主席許濤力邀回巢TVB，同年，余詠珊與老公何哲圖即辭去TVB所有職務，並火速自資成立製作公司好好製作，為有線的免費電視頻道HOY TV製作節目，如《就是青春》、《疫境中的餐桌》等，其後，更與老公何哲圖正式入主有線任高層負責節目製作，不過，夫妻二人僅做了四年後又離職。

三人拍住上 老公何哲圖和杜之克，多年來追隨余詠珊，三人齊齊拍住上「齊上齊落」，而剛巧與余詠珊長期傳不和曾志偉，早前亦離任TVB高層一職。早前，陳百祥稱曾志偉回TVB當高層是為了炒余詠珊，何哲圖當時說：「我無完全聽到，我知叻哥係唔同場合講唔同娛樂圈嘅嘢，大家當講笑就算。」問到日後他與余詠珊會否跟志偉再合作，他說：「呢個世界係圓嘅，尤其係娛樂圈真係世界圓。我自己做咗咁耐，都有同好多以前合作嘅朋友有合作。大家都係希望香港嘅娛樂事業是一直發展落去，唔想見到佢褪色。」不少網民都好奇何哲圖和余詠珊會否重返TVB，頂替曾志偉的位置呢？

