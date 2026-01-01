坂本日常｜真人版《SAKAMOTO DAYS坂本日常》追加陣容 北村匠海八木勇征演ORDER成員

漫畫家鈴木祐斗的人氣作《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，去年宣布由福田雄一執導真人版電影，起用Snow Man男神目黑蓮飾演主角坂本太郎，片商陸續公開卡士陣容，今日追加北村匠海、八木勇征、生見愛瑠確定演出，三人將首度參與福田雄一作品，飾演被稱為「殺手界最強戰力」的殺手組織ORDER成員。

4月29日日本上映 《SAKAMOTO DAYS坂本日常》真人版電影將於4月29日在日本上映，目黑蓮分別以肥佬及型男姿態登場，故事講述傳奇殺手坂本太郎對便利店店員葵一見鍾情，決定引退兼與葵結婚。婚後育有一女，並經營便利店「坂本商店」過平凡生活，甚至身材也逐漸圓潤，但隨著被懸賞高達10億日圓後，一眾殺手想挑戰這位傳奇，為保護家人，坂本被迫再度投身戰圈。

真人版《SAKAMOTO DAYS坂本日常》演員計有上戶彩、高橋文哉、橫田真悠、戶塚純貴、鹽野瑛久、渡邊圭祐等陣容，官方今日揭曉隸屬於日本最大規模殺手組織「日本殺手聯盟」的直屬精英部隊ORDER成員；北村匠海飾演坂本過去的同期南雲，角色外表輕佻、擅長變裝，卻擁有極高戰鬥力，是原作中人氣極高的角色之一。八木勇征則飾演冷靜沉穩、說著京都腔、以釘錘為武器的神神廻，為了還原漫畫中的戰鬥場面，八木勇征拍攝前進行了多次動作訓練。至於生見愛瑠飾演ORDER新人大佛，平時性格溫吞、步調悠閒，執行任務時卻能輕鬆揮舞巨大電鋸，展現驚人怪力，她表示，希望透過細膩的動作與語氣，呈現角色強烈的反差魅力。