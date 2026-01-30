向太爆劉德華fans曾擸棍上車追星 朱麗蒨要匿車底回家

向太陳嵐同唔少藝人有深厚交情，其中一個係劉德華。華仔曾經開電影公司但最後出現財困，需要負擔4千萬元債務，當時向太決定借錢幫華仔解困，而且唔駛債據，可見二人交情匪淺。

向太早前拍片，語重心長地勸告年青人追星真正意義時，以90年代當時得令的劉德華做例子，側寫當時粉絲有幾瘋狂。向太話以前華仔去錄音時，錄音室外已經有大批fans守候，有時甚至通宵達旦，劉德華要拉住向太離開。另外有次向太同華仔返內地宣傳，離開現場時被大批fans包圍車隊，有人甚至拎棍敲窗，旅遊巴根本郁唔到，更要求俾一位fans代表上車，如果華仔唔喺車上就放大隊走。結果fans代表拎支棍上車搵，真係搵唔到華仔，大夥兒先甩到身。