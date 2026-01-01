Rosé拒絕公開戀情 自爆扮阿婆look密會男友避狗仔隊

現年28歲的BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）紅遍全球，近日她接受美國知名節目《Call Her Daddy》訪問罕談感情事，Rosé自爆曾為了和男友約會、躲避狗仔隊，喬裝成為「阿婆」的裝扮。

保護另一半

Rosé向來將感情事低調，她坦言想保護自己愛的人，因為如果看到對方被攻擊會很心痛，當被問到現在有否拍拖，Rosé就相當避忌，直言不回應選擇保密，並希望將來有一天能自在地公開戀情。Rosé又自爆為掩人耳目，避開狗仔隊偷拍，試過長達半年時間喬裝成「阿婆」look，出外密會男友，而他們拍拖的地點，只能在男友的家中，「我們哪裏也不能去，因為去哪裏都會被拍。」Rosé笑言刻意留意街上年長女士的衣着打扮，再購入相同款式，又模仿走路的姿勢，家裡有專門擺放這些阿婆衫的專區，可見，頂流女星為保護戀情飽受壓力。