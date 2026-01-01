Rosé拒絕公開戀情 自爆扮阿婆look密會男友避狗仔隊

現年28歲的BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）紅遍全球，近日她接受美國知名節目《Call Her Daddy》訪問罕談感情事，Rosé自爆曾為了和男友約會、躲避狗仔隊，喬裝成為「阿婆」的裝扮。
保護另一半
Rosé向來將感情事低調，她坦言想保護自己愛的人，因為如果看到對方被攻擊會很心痛，當被問到現在有否拍拖，Rosé就相當避忌，直言不回應選擇保密，並希望將來有一天能自在地公開戀情。Rosé又自爆為掩人耳目，避開狗仔隊偷拍，試過長達半年時間喬裝成「阿婆」look，出外密會男友，而他們拍拖的地點，只能在男友的家中，「我們哪裏也不能去，因為去哪裏都會被拍。」Rosé笑言刻意留意街上年長女士的衣着打扮，再購入相同款式，又模仿走路的姿勢，家裡有專門擺放這些阿婆衫的專區，可見，頂流女星為保護戀情飽受壓力。
操控狂男友
Rosé亦憶起曾遇上操控型男友：「他會以工作為由，說不希望我出現在他的朋友面前，還限制我的社交，當時我說服自己，男友只是專注事業，認真工作的人很性感，但卻令自己陷入自我懷疑；直至後來我遇上其他人，願意跟我做一些普通人會做的事，我才醒覺自己曾遭到情感操控，誤以為被另一半束縛和限制是正常。」她指這段經歷成為了創作《ToxicTilltheEnd》的靈感。談到BLACKPINK隊友們，她直言大家是好友也是同事，關係已經好得像家人一樣，「彼此不用刻意偽裝，也不用花數小時解釋情緒的由來。」更表示若有一天有隊員要離隊，她亦會尊重對方的決定。