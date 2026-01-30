熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30 15:30
更新：2026-Jan-30 15:30

Kylie C. 鄭杞瑤身體有問題緊急停工 盼年宵能復工

Kylie C.鄭杞瑤刪性感相積極轉型 左耳失聰獲林夕贈詞做歌手

Kylie C. 鄭杞瑤透露自己的身體出了問題。

Kylie C. 鄭杞瑤去年投身做歌手，去年推出處女作《只得一半》更獲神級填詞人林夕助陣。她亦計劃好新年以古裝造型現身年宵檔口跟fans互動。然而，Kylie C.今日突然在社交平台宣布身體出問題，需要停工一段時間。

WhatsApp Image 2026 01 30 at 2.07.02 PM WhatsApp Image 2026 01 30 at 2.06.47 PM

Kylie C.以中英文在限時動熊寫道︰「感謝大家一直以來的支持與愛護。很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。近期身體抱恙，經過醫生詳細評估，為能更好地恢復健康，我將進行一段時間的治療。」

她又提到需要靜心面對治療過程，她相信一切都會好起來。她說︰「感謝所有朋友、合作夥伴和粉絲們的理解與體諒。也請大家不必過於擔心，我會積極配合治療，爭取早日康復、重回大家面前。在此期間，工作事務將由團隊協助處理。再次感謝你們的溫暖與陪伴，期待不久後以更好的狀態與大家相見。祝大家平安健康，我們稍後見。」她亦轉載跟她合作的阿小帖文，盼自己可以在年宵跟大家見面。

VS YouTube EP05 KylieCxx 16’57”

阿小跟Kylie C.一齊主持節目，又幫她管理工作各樣，二人合作無間。

Kylie C.數年前左耳失聰，訪盡中西醫生，但找不到原因為何左耳失聰，當時她已表示預了左耳以後都聽不到東西。本報向阿小了解，阿小說︰「因為佢身體突然間有啲唔舒服， 所以呢兩星期有啲主持工作受到影響，但放心。佢宜家休息中，會好快同大家見面。」問到是不是耳水不平衡還是其他問題，阿小表示待Kylie C.康復後，由她親自交代。

談到Kylie C.搞的年宵「杞子堂」的宣傳以中藥百子櫃做設計，又表示會為粉絲診斷疑難雜症，更會親自為大家「執藥」，阿小說︰「新春年宵（杞子堂）嘅主題來自之前Kylie生日同大埔火災日子好接近，所以當時的慶生活動都停了。今次年宵活動，Kylie 想同支持既fans 多啲互動，所以會似身心靈既互動遊戲咁，去購物一啲年宵攤位物品，同時同kylie 可以一齊傾偈、一齊玩。」

螢幕擷取畫面 2026 01 30 150329 螢幕擷取畫面 2026 01 30 150334 Kylie C.轉型做歌手，今日是她左耳失聰後首站舞台獻唱。 (娛樂組攝) VS Instagram 0’06” VS Instagram 0’08” 邊飲酒邊睇波 人生一大爽事🥃可以喺香港睇到北倫敦打吡 唔能夠用言語嚟形容嘅快樂好震撼 超激動 太夢幻了🫧🫧thanks for having me ✨@chivasregal @arse VS Instagram 0’02” Chill Club 推介 @viutv 🫶🏻多謝呢一年 大家一直支持 只得一半 同 可憐之人✨Hair @justin.yu hair Stylist @hermanwonghe 開波前🔥輸波好傷 但無論點 繼續撐💪🏻WE ARE HONG KONG🔥#港隊勁揪

